Тюменские власти заплатят миллионы рублей за квартиру нового федерального чиновника

В Тюмень пригласили руководителя одного из федеральных органов власти, и его семью нужно обеспечить квартирой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти региона купят квартиру в Тюмени за 13 млн рублей, чтобы предоставить ее новому руководителю одного из федеральных органов исполнительной власти. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре правительства региона. Ранее оно разместило закупку на приобретение жилья, площадью не менее 180 метров.

«Приобретаемое жилое помещение планируется предоставить приглашенному руководителю федерального органа исполнительной власти с большим составом семьи. Он не имеет жилья в Тюмени», — рассказали в информационном центре правительства Тюменской области, отвечая на запрос URA.RU.

Ранее власти разместили закупку на приобретение квартиры. Цена лота — 13 млн рублей. В условиях контракта была оговорена площадь жилья — не меньше 180 метров. В правительстве пояснили и это требование.

«Заказчик обязан установить требования закупки, соответствующие его потребностям: площади, отделке, меблировке, с учетом использования помещения без дополнительных временных и финансовых затрат. По результатам анализа рынка в определенном квартале улиц к продаже предлагалось порядка 11 квартир от 180 квадратных метров, со схожими характеристиками. В целях эффективного использования бюджетных средств, нижний порог площади был установлен именно таким», — рассказали в инфоцентре.

Что до расположения квартиры, то она должна быть в центре, в квартале улиц Республики, Осипенко, Профсоюзной и Первомайской. По данным властей, это сделано для того, чтобы чиновник в экстренной ситуации мог добраться до работы пешком, в любое время дня и ночи.