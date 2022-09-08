Приближенный Елизаветы II призвал готовиться к худшему

По словам BBC, тело королевы отказывается от нее
Корреспондент BBC из пула британской королевы Елизаветы II, говоря о состоянии ее здоровья, призвал «готовиться к худшему». Об этом сообщается на сайте BBC.
«Сейчас надо готовиться к худшему», — заявил корреспондент BBC. «Тело королевы отказывается от нее, хотя неясно, каким образом и насколько сильно», — такой вывод о состоянии Елизаветы II сделало BBC из сводки Букингемского дворца.
Ранее Букингемский дворец сообщил об ухудшении состояния здоровья королевы. К ней также выехала ее семья.
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