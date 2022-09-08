Приближенный Елизаветы II призвал готовиться к худшему

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По словам BBC, тело королевы отказывается от нее

Корреспондент BBC из пула британской королевы Елизаветы II, говоря о состоянии ее здоровья, призвал «готовиться к худшему». Об этом сообщается на сайте BBC.

«Сейчас надо готовиться к худшему», — заявил корреспондент BBC. «Тело королевы отказывается от нее, хотя неясно, каким образом и насколько сильно», — такой вывод о состоянии Елизаветы II сделало BBC из сводки Букингемского дворца.

Ранее Букингемский дворец сообщил об ухудшении состояния здоровья королевы. К ней также выехала ее семья.

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Корреспондент BBC из пула британской королевы Елизаветы II, говоря о состоянии ее здоровья, призвал «готовиться к худшему». Об этом сообщается на сайте BBC. «Сейчас надо готовиться к худшему», — заявил корреспондент BBC. «Тело королевы отказывается от нее, хотя неясно, каким образом и насколько сильно», — такой вывод о состоянии Елизаветы II сделало BBC из сводки Букингемского дворца. Ранее Букингемский дворец сообщил об ухудшении состояния здоровья королевы. К ней также выехала ее семья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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