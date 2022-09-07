Жительница Кургана с маленькими детьми устроила притон в съемной квартире

Жительница Кургана с маленькими детьми устроила притон на съемной квартире

08 сентября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

После жалобы соседей женщину доставили в полицию, а детей передали отцу (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Кургана с двумя малолетними детьми устроила притон в съемной квартире. Женщина почти каждый день принимает знакомых для бурных застолий, жалоба участковому результата не принесла, рассказали URA.RU соседи неблагополучной семьи. «В нашем доме появилась „замечательная“ соседка. Снимает квартиру на 1 этаже с двумя детьми-школьниками. Женщина на протяжении долгого времени ведет алкоголический образ жизни. Дети каждый день и ночь видят мать и ее друзей, как они развлекаются. Нами было написано коллективное письмо в полицию и жалоба участковому, но никаких мер предпринято не было. Участковый отвечает, что криминала нет, ну и ладно. Хозяйка квартиры тоже никак не реагирует. И сейчас в этой квартире опять пьянка», — рассказали соседи неблагополучной семьи. После запроса URA.RU в департамент социальной политики администрации города Кургана на адрес были незамедлительно направлены службы системы профилактики (органы опеки, служба экстренного реагирования) для выяснения обстоятельств по данному факту. «После выезда служб, информация частично подтвердилась. Семья взята на контроль, дети находятся с отцом», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее семья на учете не состояла. В УМВД по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что информацию зарегистрировали в УМВД России по Кургану. Женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства, дети переданы отцу. В отношении матери решается вопрос о постановке на профилактический учет в подразделении ПДН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана с двумя малолетними детьми устроила притон в съемной квартире. Женщина почти каждый день принимает знакомых для бурных застолий, жалоба участковому результата не принесла, рассказали URA.RU соседи неблагополучной семьи. «В нашем доме появилась „замечательная“ соседка. Снимает квартиру на 1 этаже с двумя детьми-школьниками. Женщина на протяжении долгого времени ведет алкоголический образ жизни. Дети каждый день и ночь видят мать и ее друзей, как они развлекаются. Нами было написано коллективное письмо в полицию и жалоба участковому, но никаких мер предпринято не было. Участковый отвечает, что криминала нет, ну и ладно. Хозяйка квартиры тоже никак не реагирует. И сейчас в этой квартире опять пьянка», — рассказали соседи неблагополучной семьи. После запроса URA.RU в департамент социальной политики администрации города Кургана на адрес были незамедлительно направлены службы системы профилактики (органы опеки, служба экстренного реагирования) для выяснения обстоятельств по данному факту. «После выезда служб, информация частично подтвердилась. Семья взята на контроль, дети находятся с отцом», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее семья на учете не состояла. В УМВД по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что информацию зарегистрировали в УМВД России по Кургану. Женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства, дети переданы отцу. В отношении матери решается вопрос о постановке на профилактический учет в подразделении ПДН.