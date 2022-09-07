Курганцы просят администрацию увеличить количество утренних рейсов автобусов

08 сентября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Курганцы просят увеличить количество утренних автобусов из села Введенское Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области жители села Введенское Кетовского округа просят увеличить количество утренних рейсов городского транспорта. Из-за нехватки автобусов некоторые жители опаздывают на работу и на занятие в школе. Об этом пишет пользовательница Елена Малехина в группе «Введенское News» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемая администрация Кетовского района! Решите вопрос с транспортом, мы все физически не входим в ПАЗик. А когда наступит зима и все наденут пуховики, то еще меньше людей будут помещаться в автобус. Неужели нельзя договориться и изменить график? Село большое, численность растет, не хватает одного автобуса на 7:00 и на 6:45, чтобы все смогли уехать на работу, в детские сады, школы и университеты. Тогда, все точно будут уезжать и везде успевать», — указано в посте Малехиной. По словам женщины, если администрация никак не отреагирует на просьбу, то жители будут вынуждены обратиться за помощью к губернатору Вадиму Шумкову. В администрации Кетовского округа URA.RU сообщили, что вопросами автобусных перевозок сейчас занимается профильный региональный департамент. По данной ситуации редакция URA.RU направила запрос в департамент экономического развития Курганской области, куда входит отдел транспорта. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU сообщало, что водители автобусов устраивают гонки между собой во время рейсов из-за того, что их зарплата зависит от количества пассажиров. По словам представителей Союза транспортных организаций Курганской области, зарплата водителей должна зависеть от числа выполненных рейсов, но для этого необходимо, чтобы все перевозчики согласились работать по такой системе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области жители села Введенское Кетовского округа просят увеличить количество утренних рейсов городского транспорта. Из-за нехватки автобусов некоторые жители опаздывают на работу и на занятие в школе. Об этом пишет пользовательница Елена Малехина в группе «Введенское News» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемая администрация Кетовского района! Решите вопрос с транспортом, мы все физически не входим в ПАЗик. А когда наступит зима и все наденут пуховики, то еще меньше людей будут помещаться в автобус. Неужели нельзя договориться и изменить график? Село большое, численность растет, не хватает одного автобуса на 7:00 и на 6:45, чтобы все смогли уехать на работу, в детские сады, школы и университеты. Тогда, все точно будут уезжать и везде успевать», — указано в посте Малехиной. По словам женщины, если администрация никак не отреагирует на просьбу, то жители будут вынуждены обратиться за помощью к губернатору Вадиму Шумкову. В администрации Кетовского округа URA.RU сообщили, что вопросами автобусных перевозок сейчас занимается профильный региональный департамент. По данной ситуации редакция URA.RU направила запрос в департамент экономического развития Курганской области, куда входит отдел транспорта. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU сообщало, что водители автобусов устраивают гонки между собой во время рейсов из-за того, что их зарплата зависит от количества пассажиров. По словам представителей Союза транспортных организаций Курганской области, зарплата водителей должна зависеть от числа выполненных рейсов, но для этого необходимо, чтобы все перевозчики согласились работать по такой системе.