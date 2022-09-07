Водители автобусов Кургана ради зарплаты устраивают гонки

08 сентября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Перевозчики считают, что для решения проблемы владельцам автобусов нужно договориться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане водители автобусов устраивают гонки между собой из-за того, что их зарплата зависит от количества пассажиров. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области. «Проблема сейчас в том, что зарплата водителей зависит от количества пассажиров, и они [водители] устраивают гонки. Проезжают остановки с 1-2 пассажирами, чтобы, как им кажется, урвать 10 пассажиров на другой остановке», — рассказали представители организации в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В организации считают, что для решения этой проблемы зарплата водителей должна зависеть не от числа пассажиров, а от количества выполненных рейсов, которые выполняются по графику. Однако об этом должны договориться все перевозчики. В противном случае, по мнению представителей союза, водители со старой оплатой труда будут обгонять автобусы договорившихся перевозчиков и оставлять их без пассажиров. Также в союзе считают, что у перевозчиков должны быть грамотно составлены графики, но сомневаются, что до начала транспортной реформы у предпринимателей будут время и ресурсы для этого. В 2023 года в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. Осенью пройдут конкурсы, связанные с определением перевозчиков новых маршрутов.

В Кургане водители автобусов устраивают гонки между собой из-за того, что их зарплата зависит от количества пассажиров. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области. «Проблема сейчас в том, что зарплата водителей зависит от количества пассажиров, и они [водители] устраивают гонки. Проезжают остановки с 1-2 пассажирами, чтобы, как им кажется, урвать 10 пассажиров на другой остановке», — рассказали представители организации в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В организации считают, что для решения этой проблемы зарплата водителей должна зависеть не от числа пассажиров, а от количества выполненных рейсов, которые выполняются по графику. Однако об этом должны договориться все перевозчики. В противном случае, по мнению представителей союза, водители со старой оплатой труда будут обгонять автобусы договорившихся перевозчиков и оставлять их без пассажиров. Также в союзе считают, что у перевозчиков должны быть грамотно составлены графики, но сомневаются, что до начала транспортной реформы у предпринимателей будут время и ресурсы для этого. В 2023 года в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. Осенью пройдут конкурсы, связанные с определением перевозчиков новых маршрутов.