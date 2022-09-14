Экономист Канищев: ЕС в 2023 году переплатит за нефть 270 млрд долларов

Экономист Канищев: ЕС в 2023 году переплатит за нефть 270 млрд долларов, треть суммы получит Россия

14 сентября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Европу ждет рост инфляции и существенное падение уровня жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Европа в 2023 году переплатит за нефть минимум 270 миллиардов долларов, что больше годового бюджета большинства стран Евросоюза. Минимум 30% этой суммы получит Россия. В целом сокращение добычи нефти и отказ от российских энергоресурсов приведет к тому, что РФ будет продавать меньше нефти и газа, но выручать за это больше денег. Об этом URA.RU рассказал директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев. «Импорт российской нефти составлял 25% всего импорта нефти ЕС. Спрос на замещение этих 25% потянет цены вверх. Нужного количества нефти в мире нет, ОПЕК одновременно сообщает о снижении добычи. Разрешенные поставщики будут продавать нефть по цене от 150 до 400 долларов за баррель. То есть минимум на 50% дороже, чем сейчас. „Серая“ нефть будет торговаться с дисконтом 10-15% к этой цене. Таким образом Европа переплатит за нефть в 2023 году минимум 270 миллиардов долларов. Это больше годового бюджета большинства стран ЕС. Минимум 30% из этой суммы получит Россия», — сообщил Максим Канищев. Российская экономика от сложившейся ситуации только выиграет. «Для экономики РФ это выльется в ситуацию, когда мы будем продавать меньше энергоресурсов, но выручать за это больше денег, как уже и происходит весь прошедший год. В июле этого года, с учетом даже снижения цены на нефть, российский бюджет получал дополнительно четыре миллиарда рублей в сутки», — уточнил собеседник агентства. Для экономики ЕС все это повлечет сразу несколько негативных последствий. «Цены закупки энергоресурсов возрастут, увеличится инфляция, существенно упадет уровень жизни. Общественное недовольство во многих странах ЕС приведет к смене правительств в сторону более националистических. Доля ископаемого топлива в Европе выросла с 0,5% до 36% в основном за счет выработки угля, а возврат к использованию угля для станций ухудшит экологию и повысит заболеваемость. В целом проблемы в ЕС будут нарастать и со стороны экономики, и со стороны социальной сферы и общественной поддержки, и со стороны экологии. Союз ждет глубокая рецессия с двузначными цифрами, и ее начало мы уже наблюдаем», — подытожил Канищев. 14 сентября 1960 года была основана международная межправительственная Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Организация была основана на конференции в Багдаде по инициативе пяти развивающихся нефтедобывающих стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европа в 2023 году переплатит за нефть минимум 270 миллиардов долларов, что больше годового бюджета большинства стран Евросоюза. Минимум 30% этой суммы получит Россия. В целом сокращение добычи нефти и отказ от российских энергоресурсов приведет к тому, что РФ будет продавать меньше нефти и газа, но выручать за это больше денег. Об этом URA.RU рассказал директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев. «Импорт российской нефти составлял 25% всего импорта нефти ЕС. Спрос на замещение этих 25% потянет цены вверх. Нужного количества нефти в мире нет, ОПЕК одновременно сообщает о снижении добычи. Разрешенные поставщики будут продавать нефть по цене от 150 до 400 долларов за баррель. То есть минимум на 50% дороже, чем сейчас. „Серая“ нефть будет торговаться с дисконтом 10-15% к этой цене. Таким образом Европа переплатит за нефть в 2023 году минимум 270 миллиардов долларов. Это больше годового бюджета большинства стран ЕС. Минимум 30% из этой суммы получит Россия», — сообщил Максим Канищев. Российская экономика от сложившейся ситуации только выиграет. «Для экономики РФ это выльется в ситуацию, когда мы будем продавать меньше энергоресурсов, но выручать за это больше денег, как уже и происходит весь прошедший год. В июле этого года, с учетом даже снижения цены на нефть, российский бюджет получал дополнительно четыре миллиарда рублей в сутки», — уточнил собеседник агентства. Для экономики ЕС все это повлечет сразу несколько негативных последствий. «Цены закупки энергоресурсов возрастут, увеличится инфляция, существенно упадет уровень жизни. Общественное недовольство во многих странах ЕС приведет к смене правительств в сторону более националистических. Доля ископаемого топлива в Европе выросла с 0,5% до 36% в основном за счет выработки угля, а возврат к использованию угля для станций ухудшит экологию и повысит заболеваемость. В целом проблемы в ЕС будут нарастать и со стороны экономики, и со стороны социальной сферы и общественной поддержки, и со стороны экологии. Союз ждет глубокая рецессия с двузначными цифрами, и ее начало мы уже наблюдаем», — подытожил Канищев. 14 сентября 1960 года была основана международная межправительственная Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Организация была основана на конференции в Багдаде по инициативе пяти развивающихся нефтедобывающих стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы.