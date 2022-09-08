Возле свердловского города произошло смертельное ДТП с перевернувшейся машиной

Под Алапаевском перевернулась машина с шестью не пристегнутыми пассажирами, один из которых погиб
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Рядом с перевернутой машиной нашли несколько открытых бутылок водки Фото:

Под Алапаевском в Свердловской области произошло авария, в которой перевернулась машина с шестью пассажирами. Один человек погиб, пятеро находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Водитель автомобиля „Хендай Акцент“, мужчина, 1982 года рождения, двигаясь со стороны Ирбита в сторону села Голубковское, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где машина порядка десяти раз перевернулась», — сообщает Горелых.

Авария произошла около 14:20 на 57 км трассы Верхняя Синячиха — Ирбит. «В результате ДТП 40-летний водитель корейской легковушки погиб на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм до прибытия неотложки. Еще пятеро пассажиров с различной степени тяжести ранениями доставлены в лечебные учреждения Алапаевска и Ирбита», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По предварительным данным, все участники аварии были не пристегнуты ремнями безопасности, а водитель иномарки не имел прав на управление машиной, которую купил неделю назад. Кроме этого, полицейские обнаружили несколько открытых бутылок водки на месте происшествия. В настоящий момент личности участников ДПТ устанавливаются, на месте ЧП работают несколько нарядов ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал. Один из очевидцев происшествия выложил в соцсетях видео, на котором видно, что одна из машин в результате столкновения перевернулась, а другая улетела в кювет.

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Под Алапаевском в Свердловской области произошло авария, в которой перевернулась машина с шестью пассажирами. Один человек погиб, пятеро находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Водитель автомобиля „Хендай Акцент“, мужчина, 1982 года рождения, двигаясь со стороны Ирбита в сторону села Голубковское, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где машина порядка десяти раз перевернулась», — сообщает Горелых. Авария произошла около 14:20 на 57 км трассы Верхняя Синячиха — Ирбит. «В результате ДТП 40-летний водитель корейской легковушки погиб на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм до прибытия неотложки. Еще пятеро пассажиров с различной степени тяжести ранениями доставлены в лечебные учреждения Алапаевска и Ирбита», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. По предварительным данным, все участники аварии были не пристегнуты ремнями безопасности, а водитель иномарки не имел прав на управление машиной, которую купил неделю назад. Кроме этого, полицейские обнаружили несколько открытых бутылок водки на месте происшествия. В настоящий момент личности участников ДПТ устанавливаются, на месте ЧП работают несколько нарядов ГИБДД и следственно-оперативная группа. Ранее на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал. Один из очевидцев происшествия выложил в соцсетях видео, на котором видно, что одна из машин в результате столкновения перевернулась, а другая улетела в кювет.
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