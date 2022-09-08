Врач Бузунов: сон при свете сокращает жизнь

08 сентября 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Человеку во сне может мешать ранний рассвет и городское освещение, считает Роман Бузунов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Яркое городское освещение ночью, ранний восход солнца сокращают время на сон и восстановление организма. При этом исследования показывают, что люди, которые спят меньше шести часов, умирают чаще. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-сомнолог, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. «Ранний восход солнца или ярко светящие фонари прямо в окна ухудшают ситуацию. Если у вас не очень плотные шторы, то свет, фотоны даже через закрытые веки попадают на глаза, в мозг и подавляют продукцию мелатонина (гормон, который нужен для регулирования сна — прим. URA.RU). Человек раньше просыпается, не может естественно заснуть. И вот если мы в среднем ложимся в час ночи, а, например, в 2.30 уже светает, то возникает недосып по времени. И человек физически и психически просто хуже восстанавливается. Года 3-4 назад было большое исследование, которое показало, что смертность достаточно сильно растет среди людей, которые спят меньше шести часов», — подчеркнул Роман Бузунов. Также, по словам врача, на сон и здоровье человека негативно влияют светящиеся гаджеты. «То, что дома светится, тоже желательно убирать, потому что это информационно нагрузочно. Светящиеся часы мешают не из-за освещения, а из-за того, что выдают какие-то данные. Человек открыл глаза, посмотрел и у него сразу же включается анализ — сколько времени, сколько поспал, сколько еще поспит, и так далее. То есть человек начинает мыслить. А это сразу человека пробуждает», — объяснил Бузунов. При этом сомнолог не исключил наличие в комнате для сна ночников. «Ночники вполне возможны, чтобы совсем в темноте не ходить, но их желательно располагать вне оси прямого зрения, где-нибудь за столом, за шкафом, за занавеской, чтобы они давали рассеянный свет. Такой красноватый. Такая небольшая освещенность — ничего страшного. То есть не надо добиваться абсолютной темноты», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Яркое городское освещение ночью, ранний восход солнца сокращают время на сон и восстановление организма. При этом исследования показывают, что люди, которые спят меньше шести часов, умирают чаще. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-сомнолог, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. «Ранний восход солнца или ярко светящие фонари прямо в окна ухудшают ситуацию. Если у вас не очень плотные шторы, то свет, фотоны даже через закрытые веки попадают на глаза, в мозг и подавляют продукцию мелатонина (гормон, который нужен для регулирования сна — прим. URA.RU). Человек раньше просыпается, не может естественно заснуть. И вот если мы в среднем ложимся в час ночи, а, например, в 2.30 уже светает, то возникает недосып по времени. И человек физически и психически просто хуже восстанавливается. Года 3-4 назад было большое исследование, которое показало, что смертность достаточно сильно растет среди людей, которые спят меньше шести часов», — подчеркнул Роман Бузунов. Также, по словам врача, на сон и здоровье человека негативно влияют светящиеся гаджеты. «То, что дома светится, тоже желательно убирать, потому что это информационно нагрузочно. Светящиеся часы мешают не из-за освещения, а из-за того, что выдают какие-то данные. Человек открыл глаза, посмотрел и у него сразу же включается анализ — сколько времени, сколько поспал, сколько еще поспит, и так далее. То есть человек начинает мыслить. А это сразу человека пробуждает», — объяснил Бузунов. При этом сомнолог не исключил наличие в комнате для сна ночников. «Ночники вполне возможны, чтобы совсем в темноте не ходить, но их желательно располагать вне оси прямого зрения, где-нибудь за столом, за шкафом, за занавеской, чтобы они давали рассеянный свет. Такой красноватый. Такая небольшая освещенность — ничего страшного. То есть не надо добиваться абсолютной темноты», — отметил он.