АПЭК подвел итоги работы губернатора Артюхова на ВЭФ

АПЭК подвел итоги работы губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на ВЭФ

08 сентября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

«Молодежные» практики стали неотъемлемой частью имиджа губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, отмечает АПЭК Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Продвижение инициатив и проектов, касающихся молодежной политики, стали неотъемлемой частью имиджа губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Информация об итогах работы главы округа на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) опубликована в telegram-канале АПЭК «Политолог Орлов». «В работе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова на Восточном экономическом форуме выделяется продвижение инициатив и проектов, касающихся молодежной политики. Предложение Артюхова на расширенном заседании Госсовета о создании единой системы, которая объединит ключевые молодежные проекты в сфере туризма, имеет высокие шансы на реализацию», — указано в сообщении. Опыт ЯНАО, как региона-участника молодежных и образовательных федеральных проектов, привел к поддержке инициативы Артюхова руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, а затем и президентом РФ Владимиром Путиным. В округе также совершенствуется система мер поддержки и развития молодежи, отмечается в аналитике АПЭК. Ранее URA.RU сообщало, что второе за неделю выступление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на совещаниях федерального уровня говорит о его усилении и вхождении в узкий круг политиков, формирующих государственную политику. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин.

Продвижение инициатив и проектов, касающихся молодежной политики, стали неотъемлемой частью имиджа губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Информация об итогах работы главы округа на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) опубликована в telegram-канале АПЭК «Политолог Орлов». «В работе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова на Восточном экономическом форуме выделяется продвижение инициатив и проектов, касающихся молодежной политики. Предложение Артюхова на расширенном заседании Госсовета о создании единой системы, которая объединит ключевые молодежные проекты в сфере туризма, имеет высокие шансы на реализацию», — указано в сообщении. Опыт ЯНАО, как региона-участника молодежных и образовательных федеральных проектов, привел к поддержке инициативы Артюхова руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, а затем и президентом РФ Владимиром Путиным. В округе также совершенствуется система мер поддержки и развития молодежи, отмечается в аналитике АПЭК. Ранее URA.RU сообщало, что второе за неделю выступление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на совещаниях федерального уровня говорит о его усилении и вхождении в узкий круг политиков, формирующих государственную политику. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин.