05 сентября 2022

Политолог: Артюхов вошел в число глав регионов, имеющих особое влияние

Политолог Забродин: участие губернатора ЯНАО Артюхова в федеральных совещаниях говорит о его усилении
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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО дважды за неделю выступил на совещаниях федерального уровня Фото:

Второе за неделю выступление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на совещаниях федерального уровня говорит о его усилении и вхождении в узкий круг политиков, формирующих государственную политику. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин.

«Дмитрий Артюхов достаточно эффективно выполняет свою функцию в качестве человека, который возглавляет комиссию Госсовета по молодежной политике. У нас есть главы регионов, которые на самом деле являются политиками федерального уровня. Это Рамзан Кадыров, Сергей Собянин и другие. Дмитрий Артюхов входит в эту небольшую группу губернаторов, которые формируют государственную политику в том числе», — рассказал агентству Забродин.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов просил Путина поддержать окружные туристические и молодежные проекты. Глава Ямала предложил выстроить единую систему для организации турпоездок детей и молодежи.

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Второе за неделю выступление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на совещаниях федерального уровня говорит о его усилении и вхождении в узкий круг политиков, формирующих государственную политику. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. «Дмитрий Артюхов достаточно эффективно выполняет свою функцию в качестве человека, который возглавляет комиссию Госсовета по молодежной политике. У нас есть главы регионов, которые на самом деле являются политиками федерального уровня. Это Рамзан Кадыров, Сергей Собянин и другие. Дмитрий Артюхов входит в эту небольшую группу губернаторов, которые формируют государственную политику в том числе», — рассказал агентству Забродин. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов просил Путина поддержать окружные туристические и молодежные проекты. Глава Ямала предложил выстроить единую систему для организации турпоездок детей и молодежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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