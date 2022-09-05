Политолог: Артюхов вошел в число глав регионов, имеющих особое влияние

Политолог Забродин: участие губернатора ЯНАО Артюхова в федеральных совещаниях говорит о его усилении

06 сентября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Глава ЯНАО дважды за неделю выступил на совещаниях федерального уровня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Второе за неделю выступление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на совещаниях федерального уровня говорит о его усилении и вхождении в узкий круг политиков, формирующих государственную политику. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. «Дмитрий Артюхов достаточно эффективно выполняет свою функцию в качестве человека, который возглавляет комиссию Госсовета по молодежной политике. У нас есть главы регионов, которые на самом деле являются политиками федерального уровня. Это Рамзан Кадыров, Сергей Собянин и другие. Дмитрий Артюхов входит в эту небольшую группу губернаторов, которые формируют государственную политику в том числе», — рассказал агентству Забродин. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов просил Путина поддержать окружные туристические и молодежные проекты. Глава Ямала предложил выстроить единую систему для организации турпоездок детей и молодежи.

Второе за неделю выступление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на совещаниях федерального уровня говорит о его усилении и вхождении в узкий круг политиков, формирующих государственную политику. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. «Дмитрий Артюхов достаточно эффективно выполняет свою функцию в качестве человека, который возглавляет комиссию Госсовета по молодежной политике. У нас есть главы регионов, которые на самом деле являются политиками федерального уровня. Это Рамзан Кадыров, Сергей Собянин и другие. Дмитрий Артюхов входит в эту небольшую группу губернаторов, которые формируют государственную политику в том числе», — рассказал агентству Забродин. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов просил Путина поддержать окружные туристические и молодежные проекты. Глава Ямала предложил выстроить единую систему для организации турпоездок детей и молодежи.