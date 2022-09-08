В Госдуме связали смерть Елизаветы II с избранием Трасс на пост премьера

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II символична с избранием Лиз Трасс на пост премьер-министра. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
«Она, конечно, не противодействовала слому этой [новой] эпохи, но оставалась ароматом времени послевоенных надежд на сотрудничество и мир. Ее уход символичен, как приход Лиз Трасс. Трасс выросла на увядании британского королевского политического лица», — сказал Морозов в беседе с РИА «Новости».
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Смерть королевы Великобритании Елизаветы II символична с избранием Лиз Трасс на пост премьер-министра. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов. «Она, конечно, не противодействовала слому этой [новой] эпохи, но оставалась ароматом времени послевоенных надежд на сотрудничество и мир. Ее уход символичен, как приход Лиз Трасс. Трасс выросла на увядании британского королевского политического лица», — сказал Морозов в беседе с РИА «Новости». Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). В связи с кончиной монарха в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней. С речью по случаю ухода королевы ранее выступила Трасс. По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи».