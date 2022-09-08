Как пройдут 10 дней до похорон Елизаветы II

Елизавета II умерла в возрасте 96 лет
После смерти британской королевы Елизаветы II в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.
- В Букингемском дворце, парламенте и на других зданиях в Англии спустили флаги в связи со смертью королевы. Обе палаты парламенты должны собраться как можно скорее. Высокопоставленные лица уже начали подготовку к похоронам, передает Sky News;
- В Великобритании начался траур. Некоторые организации приостановили свою работу, в том числе Лондонская фондовая биржа. Будут отменены культурные и спортивные мероприятия;
- В ближайшее время гроб отвезут в собор Святого Эгидия в Эдинбурге, где пройдет поминальная служба. Затем гроб доставят на вокзал Уэверли, откуда его отвезут в Лондон, а потом в Букингемский дворец. Спустя четыре дня гроб доставят в Вестминстерский дворец;
- Спустя 10 дней со дня кончины Елизаветы II пройдут похороны в Вестминстерском аббатстве. В службе будут участвовать члены правительства, экс-премьер-министры и главы стран со всего Содружества и остального мира. Тело поместят в гробницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Днем врачи заявляли об ухудшении состояния ее здоровья. К ней приехали дети и другие члены ее семьи, за состоянием здоровья королевы следили медики.
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