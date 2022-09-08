Трасс назвала смерть Елизаветы II шоком для всего мира

08 сентября 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Королева Елизавета II символизировала дух современной Британии Фото: Букингемский дворец новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Смерть королевы Великобритании Елизаветы II является огромным шоком для нации и всего мира. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс. «Смерть королевы — огромный шок для нации и мира <…> Мы все опустошены», — сказал Трасс в ходе выступления на Даунинг-стрит. Премьер Королевства описала Елизавету II как «скалу, на которой была построена современная Британия» и «сам дух Великобритании». По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи». Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Днем врачи заявляли об ухудшении состояния ее здоровья. К ней приехали дети и другие члены ее семьи, за состоянием здоровья королевы следили медики. Новым монархом стал ее сын, принц Чарльз. На данный момент в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II является огромным шоком для нации и всего мира. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс. «Смерть королевы — огромный шок для нации и мира <…> Мы все опустошены», — сказал Трасс в ходе выступления на Даунинг-стрит. Премьер Королевства описала Елизавету II как «скалу, на которой была построена современная Британия» и «сам дух Великобритании». По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи». Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Днем врачи заявляли об ухудшении состояния ее здоровья. К ней приехали дети и другие члены ее семьи, за состоянием здоровья королевы следили медики. Новым монархом стал ее сын, принц Чарльз. На данный момент в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.