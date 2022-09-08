Кириенко: решение о восстановлении «Саур-Могилы» в ДНР принимал Путин

09 сентября 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Кириенко оценил скорость восстановления мемориала «Саур-Могила» в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике (ДНР) принял президент РФ Владимир Путин, деньги были выделены из резервного фонда главы государства. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия комплекса. «Самое главное, что все получилось и мы успели. Потому что решение о восстановлении мемориального комплекса „Саур-Могила“ принимал наш президент Владимир Владимирович Путин. Это решение принималось в конце мая месяца, и вообще это был такой вызов, потому что за три месяца не просто воссоздать», — приводит слова замруководителя администрации президента РФ ТАСС. Кириенко напомнил, что в советские годы мемориал возводился «этапами», его строительство заняло несколько лет. «Не случайно президент принял это решение, и даже финансирование на это специальным решением президента Владимира Владимировича Путина было выделено из резервного фонда президента России», — резюмировал политик. Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он является одним из символов разгрома фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Комплекс получил серьезные повреждения в 2014 году во время ожесточенных боев между силами ДНР и украинскими националистами. Его восстановлением занялись Российское военно-историческое общество, Военно-строительный комплекс Минобороны России, а также российские студенческие отряды из 18 регионов страны. На «Саур-Могиле» увековечат имена героев российской спецоперации по защите республик Донбасса. По словам Путина, открытие восстановленного комплекса является знаковым событием для жителей ДНР и ЛНР, граждан России и ветеранов Великой Отечественной войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение о восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике (ДНР) принял президент РФ Владимир Путин, деньги были выделены из резервного фонда главы государства. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия комплекса. «Самое главное, что все получилось и мы успели. Потому что решение о восстановлении мемориального комплекса „Саур-Могила“ принимал наш президент Владимир Владимирович Путин. Это решение принималось в конце мая месяца, и вообще это был такой вызов, потому что за три месяца не просто воссоздать», — приводит слова замруководителя администрации президента РФ ТАСС. Кириенко напомнил, что в советские годы мемориал возводился «этапами», его строительство заняло несколько лет. «Не случайно президент принял это решение, и даже финансирование на это специальным решением президента Владимира Владимировича Путина было выделено из резервного фонда президента России», — резюмировал политик. Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он является одним из символов разгрома фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Комплекс получил серьезные повреждения в 2014 году во время ожесточенных боев между силами ДНР и украинскими националистами. Его восстановлением занялись Российское военно-историческое общество, Военно-строительный комплекс Минобороны России, а также российские студенческие отряды из 18 регионов страны. На «Саур-Могиле» увековечат имена героев российской спецоперации по защите республик Донбасса. По словам Путина, открытие восстановленного комплекса является знаковым событием для жителей ДНР и ЛНР, граждан России и ветеранов Великой Отечественной войны.