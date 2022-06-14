Героев России и Донбасса увековечат на мемориале в Донецке

15 июня 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

На мемориале вблизи Донецка появятся рельефы в память о героях спецоперации Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке появится три рельефа на мемориальном комплексе Саур-Могила, посвященные подвигу ополченцев Донбасса, Народной милиции ДНР и ЛНР и российских военнослужащих, участвовавших в спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко. «Наша работа на Саур-Могиле состоит из двух огромных блоков. Первый блок — это восстановление [части мемориала, уничтоженного нацистами]», — приводятся слова Николая Овсиенко в пресс-релизе на сайте РВИО. Второй блок, продолжил он, включает в себя установку новых рельефов, посвященных героям ДНР, ЛНР и России, принимавшим участие в спецоперации. Всего на мемориале будет семь рельефов, четыре из которых созданы в память Красной Армии, а три — «новых» в честь защитников Донбасса. «Война уйдет, и прекрасный город Донецк вновь будет покрыт розами, но эти „шрамы войны“ должны остаться. Их нужно знать, видеть, помнить», — подчеркнул Овсиенко. По его словам, восстановлением мемориала занимается РВИО совместно с Министерством обороны РФ. Перед началом строительных работ территория была разминирована, дополнил Овсиенко. Курган Саур-Могила с 1943 года является символом борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Спустя 70 лет Саур-Могила вновь оказалась в центре боевых действий. В ходе ожесточенных боев ополченцы ДНР изгнали с кургана украинских националистов. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных граждан.

В Донецке появится три рельефа на мемориальном комплексе Саур-Могила, посвященные подвигу ополченцев Донбасса, Народной милиции ДНР и ЛНР и российских военнослужащих, участвовавших в спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко. «Наша работа на Саур-Могиле состоит из двух огромных блоков. Первый блок — это восстановление [части мемориала, уничтоженного нацистами]», — приводятся слова Николая Овсиенко в пресс-релизе на сайте РВИО. Второй блок, продолжил он, включает в себя установку новых рельефов, посвященных героям ДНР, ЛНР и России, принимавшим участие в спецоперации. Всего на мемориале будет семь рельефов, четыре из которых созданы в память Красной Армии, а три — «новых» в честь защитников Донбасса. «Война уйдет, и прекрасный город Донецк вновь будет покрыт розами, но эти „шрамы войны“ должны остаться. Их нужно знать, видеть, помнить», — подчеркнул Овсиенко. По его словам, восстановлением мемориала занимается РВИО совместно с Министерством обороны РФ. Перед началом строительных работ территория была разминирована, дополнил Овсиенко. Курган Саур-Могила с 1943 года является символом борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Спустя 70 лет Саур-Могила вновь оказалась в центре боевых действий. В ходе ожесточенных боев ополченцы ДНР изгнали с кургана украинских националистов. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных граждан.