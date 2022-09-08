Курганца оштрафовали на десятки тысяч за комментарии в паблике

Жителя Кургана оштрафовали на 40 тысяч рублей за комментарии в соцсети «ВКонтакте»

09 сентября 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Противозаконные комментарии в соцсети выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана заплатит 40 тысяч рублей за то, что оставил комментарии в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте». Городской суд счел написанное дискредитацией вооруженных сил РФ. Изначально комментариями пользователя соцсети заинтересовались сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, отмечено на сайте ведомства. «Под постом с заголовком «В Кургане на антиобщественной акции задержали двух человек» оставил комментарии следующего содержания: «Таких людей бесполезно в чем-то убеждать, апеллировать к здравому смыслу. Телепропаганда за 10 лет абсолютно промыла мозги им, превратив, по сути, в животных. Там, где люди пытаются отыскать причинно-следственные связи, они апеллируют лишь эмоциям. То есть, ты говоришь: — «Ты понимаешь, что наша авиация сейчас бомбит украинские города? Умирают мирные люди, дети?» А он в ответ: «Ну и что? А дом профсоюзов в Одессе?» То есть сильные эмоциональные триггеры, внушенные пропагандой, ему заменяют все! Он тебя не слышит», — опубликовано из материалов дела на сайте Курганского городского суда. Суд признал мужчину виновным по статье, связанной с публичными действиями, дискредитирующими ВС РФ. По этой статье штраф на граждан предусмотрен в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц — от ста до двухсот тысяч, а на юридических лиц — от трехсот до пятисот тысяч рублей. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Он отметил, что такие меры стали вынужденными, потому что жители Донбасса страдали от издевательств со стороны Украины. Глава государства также заявлял, что Россия предлагала властям Киева предотвратить спецоперацию и вывести войска из Украины, но они отказались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана заплатит 40 тысяч рублей за то, что оставил комментарии в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте». Городской суд счел написанное дискредитацией вооруженных сил РФ. Изначально комментариями пользователя соцсети заинтересовались сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, отмечено на сайте ведомства. «Под постом с заголовком «В Кургане на антиобщественной акции задержали двух человек» оставил комментарии следующего содержания: «Таких людей бесполезно в чем-то убеждать, апеллировать к здравому смыслу. Телепропаганда за 10 лет абсолютно промыла мозги им, превратив, по сути, в животных. Там, где люди пытаются отыскать причинно-следственные связи, они апеллируют лишь эмоциям. То есть, ты говоришь: — «Ты понимаешь, что наша авиация сейчас бомбит украинские города? Умирают мирные люди, дети?» А он в ответ: «Ну и что? А дом профсоюзов в Одессе?» То есть сильные эмоциональные триггеры, внушенные пропагандой, ему заменяют все! Он тебя не слышит», — опубликовано из материалов дела на сайте Курганского городского суда. Суд признал мужчину виновным по статье, связанной с публичными действиями, дискредитирующими ВС РФ. По этой статье штраф на граждан предусмотрен в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц — от ста до двухсот тысяч, а на юридических лиц — от трехсот до пятисот тысяч рублей. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Он отметил, что такие меры стали вынужденными, потому что жители Донбасса страдали от издевательств со стороны Украины. Глава государства также заявлял, что Россия предлагала властям Киева предотвратить спецоперацию и вывести войска из Украины, но они отказались.