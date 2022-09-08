В первом регионе РФ стартовали выборы в областную думу

На Сахалине стартовали выборы в региональный парламент

09 сентября 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Выборы в областную думу стартовали на Сахалине Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Сахалинской области стартовало голосование по выборам депутатов областной думы и ряда районных собраний. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. «Сегодня в регионе стартовали выборы депутатов Сахалинской областной думы нового созыва. С утра первым делом отправился на свой избирательный участок и проголосовал», — написал он в своем telegram-канале. Выборы депутатов будут проходить в регионе в течение трех дней — 9, 10 и 11 сентября. 11 сентября 2022 года в России — единый день голосования. Так, избирательные кампании различного уровня пройдут по всей России. В их числе выборы 15 глав субъектов Федерации, а также выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что голосование должно поспособствовать укреплению надежной демократической политической системы в России.

В Сахалинской области стартовало голосование по выборам депутатов областной думы и ряда районных собраний. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. «Сегодня в регионе стартовали выборы депутатов Сахалинской областной думы нового созыва. С утра первым делом отправился на свой избирательный участок и проголосовал», — написал он в своем telegram-канале. Выборы депутатов будут проходить в регионе в течение трех дней — 9, 10 и 11 сентября. 11 сентября 2022 года в России — единый день голосования. Так, избирательные кампании различного уровня пройдут по всей России. В их числе выборы 15 глав субъектов Федерации, а также выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что голосование должно поспособствовать укреплению надежной демократической политической системы в России.