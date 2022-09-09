В России начались трехдневные выборы

9 сентября — первый день голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России стартовали трехдневные выборы. С 9 по 11 сентября граждане страны будут избирать губернаторов и депутатов вместо тех, у кого истек срок полномочий.

Сегодня — первый день голосования. На выборах будут избирать глав 15 субъектов РФ, в 6 регионах депутатов законодательных собраний, сообщает на сайте Центризбиркома России. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах, передает «Национальная служба новостей».

Ранее в Москве началось тестирование электронных систем в преддверии муниципальных выборов, передает RT. Системы будут применяться в ходе муниципальных выборов с 9 по 11 сентября.