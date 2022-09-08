В Тюмени разгорается новый стоматологический скандал

В Тюмени жители недовольны условиями обслуживания в новой стоматологии

Новая стоматология бесплатна только для детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители тюменского микрорайона Ново-Патрушево недовольны условиями обслуживания в новом филиале стоматологической поликлиники №3. Людей раздражает то, что детей здесь лечат как по полису обязательного медицинского страхования бесплатно, так и платно, а взрослых — только по полису ДМС либо за деньги. Об этом сообщается в группе микрорайона в социальной сети «Вконтакте».

«Зашла, узнала цены. Лечение от 5 тысяч взрослым. А мы изначально ждали филиал муниципальной стоматологии, как это было озвучено сразу», — возмутилась Татьяна Акаева. «В шаговой доступности уже есть две или три стоматологии в районе, и чем эта отличается? Что, в ней услуги дешевле или есть какие-то услуги, которых нет в других?» — задается вопросом Анатолий Рожков.

При этом на сайте поликлиники указано, что если пациент желает записаться на прием в поликлинику в Ново-Патрушево по полису ОМС, то есть условие: посещение поликлиники, которая расположена на Холодильной, 42а, не ранее шести месяцев назад. При записи на платной основе этого не требуется.

«Пациенты до 18 лет у нас лечатся как по полису ОМС, так и платно, на выбор родителей ребенка. Взрослые — исключительно платно, и так будет всегда, поскольку мы — частная клиника, а не муниципальная», — объяснили корреспонденту URA.RU в регистратуре Ново-Патрушевского филиала.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудников стоматологии Тюменского ГМУ заставляют навязывать пациентам платные услуги. Пятьдесят сотрудников стоматологической клиники обратились в прокуратуру с жалобой на невыносимые условия труда.