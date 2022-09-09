Володин: страны G7 не смогут повлиять на стоимость нефти и газа

Cтраны G7 не смогут повлиять на мировые цены на энергоресурсы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Страны «Большой семерки» не смогут повлиять на цены на мировом рынке нефти и газа. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства», — пишет Володин. По его словам, «то, что чиновники государств G7 называют «потолком» цен — будет «полом».

Ранее страны G7 ввели потолок цен на нефть. Еврокомиссия предложила ввести ограничения цен на российский газ 9 сентября, пишет «Национальная служба новостей».