Минздрав вновь перепрофилирует пермские больницы под ковид

В Перми две больницы перепрофилировали под ковид Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стационары Перми вновь перепрофилируют под пациентов, болеющих коронавирусом. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на брифинге, посвященном ОРВИ и гриппу в период распространения коронавируса, трансляция которого велась в соцсетях «KP.RU».

«Мы отменяли перепрофилирование стационаров под ковид, сейчас снова возвращаем это. На сегодняшний день перепрофилированы две медорганизации — это больница в Орджоникидзевском районе и частично медсанчасть № 1», — рассказала Анастасия Крутень.

Глава краевого минздрава также отметила, что сейчас преобладает штамм «Омикрон», болезнь которого, как правило протекает в легкой форме. Тяжелое течение болезни как правило у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Она также призвала пермяков ревакцинироваться от коронавируса и ставить прививки от гриппа.