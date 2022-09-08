08 сентября 2022

Минздрав вновь перепрофилирует пермские больницы под ковид

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми две больницы перепрофилировали под ковид Фото:

Стационары Перми вновь перепрофилируют под пациентов, болеющих коронавирусом. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на брифинге, посвященном ОРВИ и гриппу в период распространения коронавируса, трансляция которого велась в соцсетях «KP.RU».

«Мы отменяли перепрофилирование стационаров под ковид, сейчас снова возвращаем это. На сегодняшний день перепрофилированы две медорганизации — это больница в Орджоникидзевском районе и частично медсанчасть № 1», — рассказала Анастасия Крутень.

Глава краевого минздрава также отметила, что сейчас преобладает штамм «Омикрон», болезнь которого, как правило протекает в легкой форме. Тяжелое течение болезни как правило у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Она также призвала пермяков ревакцинироваться от коронавируса и ставить прививки от гриппа.

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Стационары Перми вновь перепрофилируют под пациентов, болеющих коронавирусом. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на брифинге, посвященном ОРВИ и гриппу в период распространения коронавируса, трансляция которого велась в соцсетях «KP.RU». «Мы отменяли перепрофилирование стационаров под ковид, сейчас снова возвращаем это. На сегодняшний день перепрофилированы две медорганизации — это больница в Орджоникидзевском районе и частично медсанчасть № 1», — рассказала Анастасия Крутень. Глава краевого минздрава также отметила, что сейчас преобладает штамм «Омикрон», болезнь которого, как правило протекает в легкой форме. Тяжелое течение болезни как правило у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Она также призвала пермяков ревакцинироваться от коронавируса и ставить прививки от гриппа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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