Коренные народы ЯНАО выступили против переименования реки в Салехарде

Река имела название «Вохат Йохат» и была местом ритуальных обрядов ханты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Коренные народы ЯНАО высказались против переименования реки Шайтанка в Салехарде. Они считают, что для этого нет никаких оснований. Об этом представители КМНС сообщили председателю гордумы Владимиру Мартынюку в письме, опубликованном в соцсетях.

«В связи с разгоревшейся на общественных площадках города дискуссией о переименовании реки Шайтанка, национально-культурная автономия ханты Салехарда „Пулнгават“ считает необходимым принять участие в обсуждении данной инициативы и высказать мнение членов автономии. По результатам заседания „Пулнгават“ принято решение обратиться в городскую думу с предложениями сохранить название реки Шайтанка, поскольку это часть истории города. Большинство членов автономии высказалось против переименования объекта, так как считает, что для этого нет оснований», — говорится в сообщении.

Представители КМНС добавили, что если власти все же переименуют реку, то автономия ханты предлагает свой вариант — вернуться к первоначальному названию реки «Вохат Йохат», что в переводе с хантыйского означает «зов мужчин».

Также в письме добавили историческую справку о первом названии Шайтанки. «В начале XX века реку народ ханты называл „Вохат йохат“. На берегу реки были деревянные изваяния „Йохат икет“, русские называли их идолами, татары — шайтанами. У реки было священное место поклонения мужчин великому Торуму (Богу). Народность ханты является одной из коренных народностей Ямала, и необходимость сохранения ее культурного и исторического наследия всегда остается актуальной», — отмечается в письме.

Возвращение реке первичного названия и история про ритуальные обряды на реке увеличит туристическую привлекательность города, считают авторы письма. В администрацию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.