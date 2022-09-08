08 сентября 2022

Пермячка самовольно спилила качели во дворе. Видео

Пермяка самовольно спилила качели во дворе
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Дворы. Екатеринбург, двор, детская площадка, лужи, качели
Женщина позвала рабочих, которые спилили качели Фото:

В Лысьве (Пермский край) управляющая одного из домов самовольно спилила качели у дома. Женщина не спросила жильцов и не устраивала собраний, а просто позвала рабочих, которые демонтировали качели, сообщается в telegram-канале «ЧП Пермский край».

«Пока еще старшая по дому, в дальнейшем будет переизбрана, решила что ей мешают качели, сходила и написала заявление, в итоге их спилили. Это вообще нормально? Подписей не собрала, за всех решила», — пишут возмущенные жители в telegram-канале. Где сейчас весь металл со спиленных качелей, неизвестно.

Жители подали заявление в прокуратуру на женщину. Они надеются, что местную управляющую компанию проверят, заменят управдома на адекватного человека, а женщина и рабочие возместят ущерб. В пресс-службу прокуратуры по Пермскому краю направлен запрос.

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В Лысьве (Пермский край) управляющая одного из домов самовольно спилила качели у дома. Женщина не спросила жильцов и не устраивала собраний, а просто позвала рабочих, которые демонтировали качели, сообщается в telegram-канале «ЧП Пермский край». «Пока еще старшая по дому, в дальнейшем будет переизбрана, решила что ей мешают качели, сходила и написала заявление, в итоге их спилили. Это вообще нормально? Подписей не собрала, за всех решила», — пишут возмущенные жители в telegram-канале. Где сейчас весь металл со спиленных качелей, неизвестно. Жители подали заявление в прокуратуру на женщину. Они надеются, что местную управляющую компанию проверят, заменят управдома на адекватного человека, а женщина и рабочие возместят ущерб. В пресс-службу прокуратуры по Пермскому краю направлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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