Пермяка самовольно спилила качели во дворе

Женщина позвала рабочих, которые спилили качели Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) управляющая одного из домов самовольно спилила качели у дома. Женщина не спросила жильцов и не устраивала собраний, а просто позвала рабочих, которые демонтировали качели, сообщается в telegram-канале «ЧП Пермский край».

«Пока еще старшая по дому, в дальнейшем будет переизбрана, решила что ей мешают качели, сходила и написала заявление, в итоге их спилили. Это вообще нормально? Подписей не собрала, за всех решила», — пишут возмущенные жители в telegram-канале. Где сейчас весь металл со спиленных качелей, неизвестно.

Жители подали заявление в прокуратуру на женщину. Они надеются, что местную управляющую компанию проверят, заменят управдома на адекватного человека, а женщина и рабочие возместят ущерб. В пресс-службу прокуратуры по Пермскому краю направлен запрос.