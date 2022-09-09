Медведев: США замучаются «глотать пыль» при реформировании Совбеза ООН

Медведев: США замучаются "глотать пыль" при реформировании Совбеза ООН
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев предостерег США от идеи реформирования Совбеза ООН Фото:

При попытке нахождения компромиссов при реформировании Совета безопасности ООН США столкнутся с большими проблемами. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Американцы намедни выступили за некие „компромиссы в реформировании“ Совета безопасности ООН и отказ от сохранения „статус-кво“. Компромиссы бывают разные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Политик добавил, что «США замучаются пыль глотать», если предпримут попытку «взлома полномочий постоянных членов Совбеза». В этом случае Медведев предсказал ООН судьбу обанкротившейся Лиги Наций.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза после необоснованных обвинений в адрес России, сообщал Пятый канал. Обвинения касались провоцирования продовольственного кризиса.

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При попытке нахождения компромиссов при реформировании Совета безопасности ООН США столкнутся с большими проблемами. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Американцы намедни выступили за некие „компромиссы в реформировании“ Совета безопасности ООН и отказ от сохранения „статус-кво“. Компромиссы бывают разные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Политик добавил, что «США замучаются пыль глотать», если предпримут попытку «взлома полномочий постоянных членов Совбеза». В этом случае Медведев предсказал ООН судьбу обанкротившейся Лиги Наций. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза после необоснованных обвинений в адрес России, сообщал Пятый канал. Обвинения касались провоцирования продовольственного кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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