Медведев: США замучаются «глотать пыль» при реформировании Совбеза ООН

При попытке нахождения компромиссов при реформировании Совета безопасности ООН США столкнутся с большими проблемами. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Американцы намедни выступили за некие „компромиссы в реформировании“ Совета безопасности ООН и отказ от сохранения „статус-кво“. Компромиссы бывают разные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Политик добавил, что «США замучаются пыль глотать», если предпримут попытку «взлома полномочий постоянных членов Совбеза». В этом случае Медведев предсказал ООН судьбу обанкротившейся Лиги Наций.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза после необоснованных обвинений в адрес России, сообщал Пятый канал. Обвинения касались провоцирования продовольственного кризиса.
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