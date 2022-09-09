Медведев: США замучаются «глотать пыль» при реформировании Совбеза ООН

Медведев: США замучаются "глотать пыль" при реформировании Совбеза ООН

09 сентября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Медведев предостерег США от идеи реформирования Совбеза ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU При попытке нахождения компромиссов при реформировании Совета безопасности ООН США столкнутся с большими проблемами. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Американцы намедни выступили за некие „компромиссы в реформировании“ Совета безопасности ООН и отказ от сохранения „статус-кво“. Компромиссы бывают разные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Политик добавил, что «США замучаются пыль глотать», если предпримут попытку «взлома полномочий постоянных членов Совбеза». В этом случае Медведев предсказал ООН судьбу обанкротившейся Лиги Наций. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза после необоснованных обвинений в адрес России, сообщал Пятый канал. Обвинения касались провоцирования продовольственного кризиса.

При попытке нахождения компромиссов при реформировании Совета безопасности ООН США столкнутся с большими проблемами. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Американцы намедни выступили за некие „компромиссы в реформировании“ Совета безопасности ООН и отказ от сохранения „статус-кво“. Компромиссы бывают разные», — написал Медведев в своем telegram-канале. Политик добавил, что «США замучаются пыль глотать», если предпримут попытку «взлома полномочий постоянных членов Совбеза». В этом случае Медведев предсказал ООН судьбу обанкротившейся Лиги Наций. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза после необоснованных обвинений в адрес России, сообщал Пятый канал. Обвинения касались провоцирования продовольственного кризиса.