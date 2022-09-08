Показатели заболеваемости COVID-19 в ЯНАО достигли мартовских значений

За сутки заболело 193 ямальца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По состоянию на 9 сентября в ЯНАО выявлено 193 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф». Последний раз такие показатели были в начале марта этого года.

«По состоянию на 9 сентября 11:30 в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено — 193 заболевших, выздоровело — 146. Госпитализировано — 8, умерло — 0», — говорится в статистике.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте выявили 176 случаев заболевания коронавирусом в ЯНАО. Из-за высоких показателей в регионе сохранился масочный режим. В начале сентября, после спада по показателям заболеваемости, число заболевших достигло 164 за сутки.