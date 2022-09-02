В ЯНАО заболеваемость коронавирусом вышла на уровень весны

Стопкоронавирус: в ЯНАО заболеваемость COVID - 19 сравнялась с показателями марта

Заболеваемость COVID-19 превысила показатели апреля Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По состоянию на 3 сентября в ЯНАО выявлено 164 случая заболевших COVID-19. По данным сайта «Стопкоронавирус», такая статистика соответствует уровню заболеваний в конце марта 2022 года.

«Выявлено случаев за сутки — 164, госпитализировано за сутки — 5, выздоровело — 124», — сообщается на сайте. Умерших за сутки нет.

Ранее URA.RU сообщало, что за последнюю неделю августа люди стали болеть в два раза чаще, чем за предыдущую. Сегодняшний показатель стал рекордным с конца марта.