В ЯНАО заболеваемость коронавирусом вышла на уровень весны

Заболеваемость COVID-19 превысила показатели апреля
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
По состоянию на 3 сентября в ЯНАО выявлено 164 случая заболевших COVID-19. По данным сайта «Стопкоронавирус», такая статистика соответствует уровню заболеваний в конце марта 2022 года.
«Выявлено случаев за сутки — 164, госпитализировано за сутки — 5, выздоровело — 124», — сообщается на сайте. Умерших за сутки нет.
Ранее URA.RU сообщало, что за последнюю неделю августа люди стали болеть в два раза чаще, чем за предыдущую. Сегодняшний показатель стал рекордным с конца марта.
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