02 сентября 2022

В ЯНАО заболеваемость коронавирусом вышла на уровень весны

Стопкоронавирус: в ЯНАО заболеваемость COVID - 19 сравнялась с показателями марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость COVID-19 превысила показатели апреля Фото:
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Коронавирус COVID-19

По состоянию на 3 сентября в ЯНАО выявлено 164 случая заболевших COVID-19. По данным сайта «Стопкоронавирус», такая статистика соответствует уровню заболеваний в конце марта 2022 года.

«Выявлено случаев за сутки — 164, госпитализировано за сутки — 5, выздоровело — 124», — сообщается на сайте. Умерших за сутки нет.

Ранее URA.RU сообщало, что за последнюю неделю августа люди стали болеть в два раза чаще, чем за предыдущую. Сегодняшний показатель стал рекордным с конца марта.

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По состоянию на 3 сентября в ЯНАО выявлено 164 случая заболевших COVID-19. По данным сайта «Стопкоронавирус», такая статистика соответствует уровню заболеваний в конце марта 2022 года. «Выявлено случаев за сутки — 164, госпитализировано за сутки — 5, выздоровело — 124», — сообщается на сайте. Умерших за сутки нет. Ранее URA.RU сообщало, что за последнюю неделю августа люди стали болеть в два раза чаще, чем за предыдущую. Сегодняшний показатель стал рекордным с конца марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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