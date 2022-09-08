В Ельцин Центре покажут спектакль бежавшего из России режиссера

В Ельцин Центре покажут спектакль режиссера Крымова, покинувшего Россию сразу после начала спецоперации на Украине

09 сентября 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Спектакль«Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» в 2022 году стал призером театральной премии «Золотая маска» Фото: официальный сайт Ельцин Центра В Ельцин Центре появился анонс кинопоказа спектакля «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» режиссера Дмитрия Крымова, который покинул Россию после начала спецоперации. Одну из главных ролей в постановке исполняет актер Евгений Цыганов, который также не поддерживает действия России на Украине. Информация о планируемом мероприятии опубликована на сайте центра. «Спектакль Дмитрия Крымова — масштабный, размашистый, громкий — о том, что для человека театра нет зазора между реальностями. Репетиция — это то, что происходит в голове перманентно, вне зависимости от его воли», — говорится в афише. Сюжет спектакля строится вокруг генеральной репетиции оперы Моцарта. Однако прогон по ходу развития событий превращается в зарисовку одного дня из жизни режиссера, артистов и сотрудников сцены. В 2022 году постановка получила главный российский театральный приз — «Золотую маску», после чего Крымов попросил передать свою премию главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Кинопоказ спектакля пройдет 14 сентября в 19:00 в кино-конференц-зале. Стоимость билетов — 500 рублей. Ранее Театр имени Пушкина, «Мастерская Петра Фоменко», «Школа современной пьесы» и «Школа драматического искусства» отменили показы спектаклей Дмитрия Крымова, сообщает журнал «Театр». Среди вырезанных спектаклей оказались постановки «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» и «Костиком». В защиту режиссера вступились россияне, которые начали подписывать петицию в поддержку Крымова и его постановок. В открытом письме министру культуры РФ Ольге Любимовой люди потребовали вернуть спектакли, которые ранее убрали, как предполагают авторы письма, из-за того, что Крымов выступал против проведения спецоперации на Украине. В настоящий момент на театральной площадке в Ельцин Центре показывают спектакль по мотивам очерков Варлама Шаламова «Колымские рассказы». Произведение рассказывает о жизни политических заключенных советских исправительно-трудовых лагерей в 1930—1950-е годы. Фото: официальный сайт Ельцин Центра Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ельцин Центре появился анонс кинопоказа спектакля «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» режиссера Дмитрия Крымова, который покинул Россию после начала спецоперации. Одну из главных ролей в постановке исполняет актер Евгений Цыганов, который также не поддерживает действия России на Украине. Информация о планируемом мероприятии опубликована на сайте центра. «Спектакль Дмитрия Крымова — масштабный, размашистый, громкий — о том, что для человека театра нет зазора между реальностями. Репетиция — это то, что происходит в голове перманентно, вне зависимости от его воли», — говорится в афише. Сюжет спектакля строится вокруг генеральной репетиции оперы Моцарта. Однако прогон по ходу развития событий превращается в зарисовку одного дня из жизни режиссера, артистов и сотрудников сцены. В 2022 году постановка получила главный российский театральный приз — «Золотую маску», после чего Крымов попросил передать свою премию главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Кинопоказ спектакля пройдет 14 сентября в 19:00 в кино-конференц-зале. Стоимость билетов — 500 рублей. Ранее Театр имени Пушкина, «Мастерская Петра Фоменко», «Школа современной пьесы» и «Школа драматического искусства» отменили показы спектаклей Дмитрия Крымова, сообщает журнал «Театр». Среди вырезанных спектаклей оказались постановки «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» и «Костиком». В защиту режиссера вступились россияне, которые начали подписывать петицию в поддержку Крымова и его постановок. В открытом письме министру культуры РФ Ольге Любимовой люди потребовали вернуть спектакли, которые ранее убрали, как предполагают авторы письма, из-за того, что Крымов выступал против проведения спецоперации на Украине. В настоящий момент на театральной площадке в Ельцин Центре показывают спектакль по мотивам очерков Варлама Шаламова «Колымские рассказы». Произведение рассказывает о жизни политических заключенных советских исправительно-трудовых лагерей в 1930—1950-е годы.