В спектакле примут участие три актера, декораций будет минимум Фото: Ельцин Центр

На Театральной платформе «В Центре» покажут спектакль по мотивам очерков Варлама Шаламова «Колымские рассказы». Произведение рассказывает о жизни политических заключенных советских исправительно-трудовых лагерей в 1930—1950-е годы. Информация о планируемом спектакле появилась на сайте Ельцин Центра.

«„Колымские рассказы“ — цикл рассказов одного из самых пронзительных писателей советского времени Варлама Шаламова. Это очень страшное и очень честное повествование о людях, переживших ужасы сталинских лагерей», — говорится в афише.

В спектакле примут участие три актера и будет задействовано минимум декораций. «Актеры не играют, а лишь перемещаются по сцене. Их голоса нейтральны, но звуки, сопровождающие их то ли медитативную рефлексию, то ли едва различимый речитатив, действительно создают эффект погружения, вызывая физиологические реакции у зрителей. Хочется поежиться, унять мурашки, потереть ладошки, чтобы согреться», — сообщают авторы постановки.

Спектакль будут показывать не в первый раз. Премьера «Колымских рассказов» состоялась еще 11 мая 2017 года. Тогда зрителей было настолько много, что некоторые даже сидели на полу. Также на мероприятии присутствовали эксперты национальной театральной премии «Золотая маска» 2017 года, которые отметили, что о теме репрессий необходимо говорить, чтобы люди не отказывались от своего прошлого.

В 2022 году постановку покажут дважды — 30 августа и 27 сентября. Спектакль представят в 19.30 на Театральной платформе, стоимость билета — 300 рублей.

Ранее в Екатеринбурге в Ельцин Центре показали пьесу «Кот икает и пукает одновременно», в которой мать главной героини, позабыв про дочь, живет мыслью «поднятия России с колен» и днями пропадает на митингах. Из-за повышенного внимания, Театральная платформа «В Центре» удалила анонс, чтобы «не травмировать автора». Позже организаторы мероприятия пояснили, что часто представляет яркие пьесы, которые могут вызвать дебаты среди зрителей.

На премьере 2017 года люди размешались даже на полу Фото: Ельцин Центр

Зачитывать «Калымские рассказы» будут под звуки барабана Фото: Ельцин Центр

Фото: Ельцин Центр

Фото: Ельцин Центр