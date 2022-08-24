Полицейские задержали закладчика во время попытки сбыть наркотики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын уговорил мать 46 лет из Ханты-Мансийска распространять наркотики через «закладки». Через две недели работы семью кладмэнов задержали полицейские. Теперь им грозит длительное лишение свободы, сообщили URA.RU в полиции округа.

«23-летний молодой человек, который уговорил мать заняться преступной деятельностью, трудоустроился через мессенджер в качестве так называемого закладчика. И привлек к этому свою мать, которая вместо того, чтобы остановить парня, поддалась на уговоры из-за тяжелого финансового положения. После прохождения обучения, они поднимали наркотики, фасовали запрещенные вещества самостоятельно и делали тайники-закладки. Продолжалось это около двух недель», — сообщили корреспонденту URA.RU полицейские.

Сын был задержан, когда нес прятать наркотики для продажи. Полицейские изъяли у него сверток с порошкообразным веществом белого цвета, в составе которого, по заключению эксперта, было наркотическое вещество. Всего у злоумышленника нашли около 100 граммов. По месту проживания подозреваемых сотрудниками полиции были также изъяты электронные весы и упаковочные материалы. После возбуждения уголовного дела семью заключили под стражу. Санкция статьи за распространение наркотиков предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Ранее URA.RU сообщало, что 22-летнюю студентку медицинской академии в Ханты-Мансийске посадили в колонию общего режима за попытку продажи наркотиков. Суд признал студентку виновной и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.