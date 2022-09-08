Источник раскрыл детали скандала в школе Екатеринбурга, где учитель угрожал пятиклассникам

Источник: конфликт в екатеринбургской школе № 138 мог возникнуть из-за поведения школьников

09 сентября 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Есть версия, что конфликт в образовательном учреждении произошел из-за банального поведения учеников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конфликт в екатеринбургской школе № 138, где учитель угрожал пятиклассникам, мог возникнуть из-за поведения школьников. Об этом URA.RU рассказал источник, пожелавший остаться анонимом. «Есть версия, что конфликт в образовательном учреждении произошел из-за банального поведения учеников. Дело в том, что пятиклассники только перешли из начальной школы. По сути, они еще дети. Соответственно, поведение у них, как у маленьких детишек: любят покричать, громко смеяться. Учитель, с которым возникла конфликтная ситуация, очень молодой. Возможно, педагогу не хватило опыта, чтобы найти к детям подход», — поделился собеседник агентства. В департаменте образования Екатеринбурга URA.RU сообщили, что школу посетили сотрудники управления образования района. «Состоялась их встреча с руководством школы и учителем. В целях урегулирования конфликтной ситуации в понедельник, 12 сентября, запланировано общение педагогов и руководства школы с родителями учеников этого класса», — сказано в сообщении. Ранее в СМИ писали, что ученики школы № 138 в Екатеринбурге записали на аудио угрозы учителя биологии. Педагог вспылил из-за того, что дети шумели, пока его не было. Родители узнали о случившемся, когда пришли забирать детей после уроков. И сразу подняли шум в школьном чате. Классный руководитель в ответ на возмущения в чате посоветовала написать коллективное заявление на имя директора. Однако чуть позже оповестила родителей, что заменить педагога просто не кем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт в екатеринбургской школе № 138, где учитель угрожал пятиклассникам, мог возникнуть из-за поведения школьников. Об этом URA.RU рассказал источник, пожелавший остаться анонимом. «Есть версия, что конфликт в образовательном учреждении произошел из-за банального поведения учеников. Дело в том, что пятиклассники только перешли из начальной школы. По сути, они еще дети. Соответственно, поведение у них, как у маленьких детишек: любят покричать, громко смеяться. Учитель, с которым возникла конфликтная ситуация, очень молодой. Возможно, педагогу не хватило опыта, чтобы найти к детям подход», — поделился собеседник агентства. В департаменте образования Екатеринбурга URA.RU сообщили, что школу посетили сотрудники управления образования района. «Состоялась их встреча с руководством школы и учителем. В целях урегулирования конфликтной ситуации в понедельник, 12 сентября, запланировано общение педагогов и руководства школы с родителями учеников этого класса», — сказано в сообщении. Ранее в СМИ писали, что ученики школы № 138 в Екатеринбурге записали на аудио угрозы учителя биологии. Педагог вспылил из-за того, что дети шумели, пока его не было. Родители узнали о случившемся, когда пришли забирать детей после уроков. И сразу подняли шум в школьном чате. Классный руководитель в ответ на возмущения в чате посоветовала написать коллективное заявление на имя директора. Однако чуть позже оповестила родителей, что заменить педагога просто не кем.