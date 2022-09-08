Глава избиркома назвал дату дополнительных выборов в Тюменскую облдуму

Председатель избиркома Игорь Халин сообщил дату довыборов в Тюменскую областную думу

Игорь Халин анонсировал новые выборы 10 сентября 2023 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дополнительные выборы в Тюменскую областную думу с большой долей вероятности пройдут 10 сентября 2023 года. Об этом 9 сентября на заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин. Вакантное место в парламенте появилось после отставки единоросса Сергея Романова.

«Если областная дума утвердит (на заседании 23 сентября — прим. ред.) прекращение полномочий Романова, то довыборы пройдут в единый день голосования в следующем году. На сегодняшний день, основная дата — 10 сентября», — отметил глава избиркома. Довыборы пройдут в избирательном округе №20 (Восточный округ Тюмени).

О сдаче мандата Романова стало известно 9 сентября. По неофициальной информации, депутат заявил о прекращении полномочий из-за наличия зарубежных активов.