В Курганской области госзакупки пройдут на ярмарках

На ярмарках в Курганской области соцучреждениям разрешили закупать продукцию

Власти Курганской области приняли постановление о госзакупках на ярмарках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области социальным учреждениям разрешили закупать продукцию на ярмарках, организованных властями. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в постановление правительства Курганской области следующие изменения. Дополнить подпунктом 17: заключение контракта на поставку продовольствия с участниками ярмарок, организованными органами исполнительной власти Курганской области или органами местного самоуправления муниципальных образований в регионе», — говорится в тексте документа. Контролировать исполнение поставления будет замгубернатора региона.

Источники из юридической сферы объяснили, что данный документ не противоречит федеральному закону о госзакупках — организации могут заключать прямые договоры с единственным поставщиком. «Ярмарка — официальное мероприятие. Предполагается, что при заключении контрактов будут соответствующие договоры. Сложность в том, что бюджет, который закладывается на эти цели, обычно к сентябрю исчерпан. И приходится процедуры проводить через электронные торги», — указали инсайдеры.

В управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать данный документ. В ведомстве пообещали ответить в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что Шумков анонсировал проведение сельскохозяйственной ярмарки на Троицкой площади в Кургане и рассказал, что намерен пригласить на нее руководителей соцучреждений. Александровская ярмарка начнет свою работу 10 сентября. На ней свой урожай представят местные аграрии.