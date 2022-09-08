В Курганской области госзакупки пройдут на ярмарках

В Курганской области социальным учреждениям разрешили закупать продукцию на ярмарках, организованных властями. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в постановление правительства Курганской области следующие изменения. Дополнить подпунктом 17: заключение контракта на поставку продовольствия с участниками ярмарок, организованными органами исполнительной власти Курганской области или органами местного самоуправления муниципальных образований в регионе», — говорится в тексте документа. Контролировать исполнение поставления будет замгубернатора региона.
Источники из юридической сферы объяснили, что данный документ не противоречит федеральному закону о госзакупках — организации могут заключать прямые договоры с единственным поставщиком. «Ярмарка — официальное мероприятие. Предполагается, что при заключении контрактов будут соответствующие договоры. Сложность в том, что бюджет, который закладывается на эти цели, обычно к сентябрю исчерпан. И приходится процедуры проводить через электронные торги», — указали инсайдеры.
В управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать данный документ. В ведомстве пообещали ответить в ближайшее время.
Ранее URA.RU писало, что Шумков анонсировал проведение сельскохозяйственной ярмарки на Троицкой площади в Кургане и рассказал, что намерен пригласить на нее руководителей соцучреждений. Александровская ярмарка начнет свою работу 10 сентября. На ней свой урожай представят местные аграрии.
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В Курганской области социальным учреждениям разрешили закупать продукцию на ярмарках, организованных властями. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в постановление правительства Курганской области следующие изменения. Дополнить подпунктом 17: заключение контракта на поставку продовольствия с участниками ярмарок, организованными органами исполнительной власти Курганской области или органами местного самоуправления муниципальных образований в регионе», — говорится в тексте документа. Контролировать исполнение поставления будет замгубернатора региона. Источники из юридической сферы объяснили, что данный документ не противоречит федеральному закону о госзакупках — организации могут заключать прямые договоры с единственным поставщиком. «Ярмарка — официальное мероприятие. Предполагается, что при заключении контрактов будут соответствующие договоры. Сложность в том, что бюджет, который закладывается на эти цели, обычно к сентябрю исчерпан. И приходится процедуры проводить через электронные торги», — указали инсайдеры. В управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать данный документ. В ведомстве пообещали ответить в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что Шумков анонсировал проведение сельскохозяйственной ярмарки на Троицкой площади в Кургане и рассказал, что намерен пригласить на нее руководителей соцучреждений. Александровская ярмарка начнет свою работу 10 сентября. На ней свой урожай представят местные аграрии.