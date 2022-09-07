Губернатор Шумков устроит в Кургане ярмарку и приведет на нее директоров

Для курганцев на Троицкой площади проведут ярмарку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал проведение сельскохозяйственной ярмарки на Троицкой площади в Кургане и своем намерении пригласить на нее руководителей соцучреждений. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С этой субботы в течение недели на Троицкой площади Кургана будет проходить ежегодная Александровская ярмарка, на которой нашим сельхозпроизводителям дадим возможность поторговать свежей продукцией и урожаем», — сообщил губернатор своим подписчикам. Также он заявил, что постарается привлечь максимальное количество руководителей социальных учреждений, которые могли бы закупить местные продукты на такой ярмарке.

В посте Шумков также заявляет о «богатых ярмарочных традициях» региона. В качестве примера он приводит опыт проведения ежегодной ярмарки в Шадринском районе.

Ранее URA.RU писало о тысячах гостей на старейшей ярмарке в Курганской области. При этом гости жаловались на организацию праздника под открытым небом.