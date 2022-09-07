Губернатор Шумков устроит в Кургане ярмарку и приведет на нее директоров

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День города. Курган , филармония, троицкая площадь, день города курган
Для курганцев на Троицкой площади проведут ярмарку Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал проведение сельскохозяйственной ярмарки на Троицкой площади в Кургане и своем намерении пригласить на нее руководителей соцучреждений. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С этой субботы в течение недели на Троицкой площади Кургана будет проходить ежегодная Александровская ярмарка, на которой нашим сельхозпроизводителям дадим возможность поторговать свежей продукцией и урожаем», — сообщил губернатор своим подписчикам. Также он заявил, что постарается привлечь максимальное количество руководителей социальных учреждений, которые могли бы закупить местные продукты на такой ярмарке.

В посте Шумков также заявляет о «богатых ярмарочных традициях» региона. В качестве примера он приводит опыт проведения ежегодной ярмарки в Шадринском районе.

Ранее URA.RU писало о тысячах гостей на старейшей ярмарке в Курганской области. При этом гости жаловались на организацию праздника под открытым небом.

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Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал проведение сельскохозяйственной ярмарки на Троицкой площади в Кургане и своем намерении пригласить на нее руководителей соцучреждений. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С этой субботы в течение недели на Троицкой площади Кургана будет проходить ежегодная Александровская ярмарка, на которой нашим сельхозпроизводителям дадим возможность поторговать свежей продукцией и урожаем», — сообщил губернатор своим подписчикам. Также он заявил, что постарается привлечь максимальное количество руководителей социальных учреждений, которые могли бы закупить местные продукты на такой ярмарке. В посте Шумков также заявляет о «богатых ярмарочных традициях» региона. В качестве примера он приводит опыт проведения ежегодной ярмарки в Шадринском районе. Ранее URA.RU писало о тысячах гостей на старейшей ярмарке в Курганской области. При этом гости жаловались на организацию праздника под открытым небом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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