В Перми сложился дефицит донорской крови

Доноров ждут на пункте переливания Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми не хватает донорской крови отрицательного резуса-фактора. Особо остро проблема стоит с кровью 3 и 4 групп, сообщили на станции переливания.

«Служба крови Прикамья сигнализирует о нехватке отрицательных (только по крови :)) доноров! Особенно 3 и 4 группы. Просим спланировать визит на станцию переливания крови на следующую неделю», — говорится в сообщении паблика «Я донор Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Чайковский закрыли единственный центр переливания крови. Главный врач Чайковской ЦГБ Александр Кожевников тогда заявил, что донорскую кровь медики будут получать из Перми.