08 сентября 2022

В Перми сложился дефицит донорской крови

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, кресло, донорство
Доноров ждут на пункте переливания Фото:

В Перми не хватает донорской крови отрицательного резуса-фактора. Особо остро проблема стоит с кровью 3 и 4 групп, сообщили на станции переливания.

«Служба крови Прикамья сигнализирует о нехватке отрицательных (только по крови :)) доноров! Особенно 3 и 4 группы. Просим спланировать визит на станцию переливания крови на следующую неделю», — говорится в сообщении паблика «Я донор Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Чайковский закрыли единственный центр переливания крови. Главный врач Чайковской ЦГБ Александр Кожевников тогда заявил, что донорскую кровь медики будут получать из Перми.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми не хватает донорской крови отрицательного резуса-фактора. Особо остро проблема стоит с кровью 3 и 4 групп, сообщили на станции переливания. «Служба крови Прикамья сигнализирует о нехватке отрицательных (только по крови :)) доноров! Особенно 3 и 4 группы. Просим спланировать визит на станцию переливания крови на следующую неделю», — говорится в сообщении паблика «Я донор Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Чайковский закрыли единственный центр переливания крови. Главный врач Чайковской ЦГБ Александр Кожевников тогда заявил, что донорскую кровь медики будут получать из Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...