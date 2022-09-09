Наблюдателей «Яблока» призывают устраивать провокации на выборах. Видео

Появилось видео с наблюдателями "Яблока", призывающими устраивать провокации на избирательных участках

09 сентября 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Наблюдателям «Яблока» обещают «плюшки» за провокации на выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неизвестный снял инструктаж наблюдателей от партии «Яблоко», в котором участвовал лектор из общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (является незарегистрированным общественным объединением, выполняющим в РФ функции иностранного агента) — он учил молодых людей, как провоцировать избирательную комиссию и что делать, если после этого наблюдателя забрали в полицию. Об этом сообщает telegram-канал «Опер пишет». «Основная задача — признать выборы нечестными. Нужно быть активнее и добиться этой задачи. Нужно не бояться членов избирательной комиссии — подходить к ним, разговаривать на бытовые темы и пытаться вывести их на конфликт. После этого — сразу доставайте телефон и начинайте снимать. Если они начинают вызывать полицию, ничего не бойтесь, стойте на своем. Если нас выгонят — это то, что нам необходимо. За это вам будет премия и дополнительные „плюшки“», — сказал лектор на мероприятии. На лекции были названы и темы, за которые можно «зацепиться», чтобы начать конфликт. Методички с этой информацией, по словам лектора, уже напечатаны. Куратор также успокоил молодых людей, если после их провокации заберет полиция. Он пообещал в этом случае помощь юристов партии. В России стартовали трехдневные выборы. С 9 по 11 сентября граждане страны будут избирать губернаторов и депутатов вместо тех, у кого истек срок полномочий.

Неизвестный снял инструктаж наблюдателей от партии «Яблоко», в котором участвовал лектор из общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (является незарегистрированным общественным объединением, выполняющим в РФ функции иностранного агента) — он учил молодых людей, как провоцировать избирательную комиссию и что делать, если после этого наблюдателя забрали в полицию. Об этом сообщает telegram-канал «Опер пишет». «Основная задача — признать выборы нечестными. Нужно быть активнее и добиться этой задачи. Нужно не бояться членов избирательной комиссии — подходить к ним, разговаривать на бытовые темы и пытаться вывести их на конфликт. После этого — сразу доставайте телефон и начинайте снимать. Если они начинают вызывать полицию, ничего не бойтесь, стойте на своем. Если нас выгонят — это то, что нам необходимо. За это вам будет премия и дополнительные „плюшки“», — сказал лектор на мероприятии. На лекции были названы и темы, за которые можно «зацепиться», чтобы начать конфликт. Методички с этой информацией, по словам лектора, уже напечатаны. Куратор также успокоил молодых людей, если после их провокации заберет полиция. Он пообещал в этом случае помощь юристов партии. В России стартовали трехдневные выборы. С 9 по 11 сентября граждане страны будут избирать губернаторов и депутатов вместо тех, у кого истек срок полномочий.