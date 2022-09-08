08 сентября 2022

В ЯНАО школа и родители договорились в споре о хиджабе

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Девочка намерена продолжить обучение в 10 классе (архивное фото) Фото:

Родители девочки, которая решила забрать документы из школы в Губкинском (ЯНАО) из-за хиджаба, предложили альтернативу внешнего вида дочери. Как рассказали URA.RU в администрации города, девочка хочет продолжать учиться в школе.

«Девочка намерена продолжить обучение в 10 классе. Об этом они с мамой сообщили сегодня начальнику управления образования города. Семья предложила вариант одежды для посещения занятий без хиджаба», — уточнили в пресс-службе.

По неофициальным данным источника URA.RU в сфере образования, девочка начала носить хиджаб после летних каникул. Инициатором этого якобы стали отец и дядя подростка.

Ранее власти ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах. Соблюдение требований к одежде обучающихся утверждены окружным департаментом образования на основании ФЗ «Об образовании в РФ».

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Родители девочки, которая решила забрать документы из школы в Губкинском (ЯНАО) из-за хиджаба, предложили альтернативу внешнего вида дочери. Как рассказали URA.RU в администрации города, девочка хочет продолжать учиться в школе. «Девочка намерена продолжить обучение в 10 классе. Об этом они с мамой сообщили сегодня начальнику управления образования города. Семья предложила вариант одежды для посещения занятий без хиджаба», — уточнили в пресс-службе. По неофициальным данным источника URA.RU в сфере образования, девочка начала носить хиджаб после летних каникул. Инициатором этого якобы стали отец и дядя подростка. Ранее власти ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах. Соблюдение требований к одежде обучающихся утверждены окружным департаментом образования на основании ФЗ «Об образовании в РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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