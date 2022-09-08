В ЯНАО школа и родители договорились в споре о хиджабе

09 сентября 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Девочка намерена продолжить обучение в 10 классе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители девочки, которая решила забрать документы из школы в Губкинском (ЯНАО) из-за хиджаба, предложили альтернативу внешнего вида дочери. Как рассказали URA.RU в администрации города, девочка хочет продолжать учиться в школе. «Девочка намерена продолжить обучение в 10 классе. Об этом они с мамой сообщили сегодня начальнику управления образования города. Семья предложила вариант одежды для посещения занятий без хиджаба», — уточнили в пресс-службе. По неофициальным данным источника URA.RU в сфере образования, девочка начала носить хиджаб после летних каникул. Инициатором этого якобы стали отец и дядя подростка. Ранее власти ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах. Соблюдение требований к одежде обучающихся утверждены окружным департаментом образования на основании ФЗ «Об образовании в РФ».

Родители девочки, которая решила забрать документы из школы в Губкинском (ЯНАО) из-за хиджаба, предложили альтернативу внешнего вида дочери. Как рассказали URA.RU в администрации города, девочка хочет продолжать учиться в школе. «Девочка намерена продолжить обучение в 10 классе. Об этом они с мамой сообщили сегодня начальнику управления образования города. Семья предложила вариант одежды для посещения занятий без хиджаба», — уточнили в пресс-службе. По неофициальным данным источника URA.RU в сфере образования, девочка начала носить хиджаб после летних каникул. Инициатором этого якобы стали отец и дядя подростка. Ранее власти ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах. Соблюдение требований к одежде обучающихся утверждены окружным департаментом образования на основании ФЗ «Об образовании в РФ».