В ЯНАО школа и родители договорились в споре о хиджабе

Родители девочки, которая решила забрать документы из школы в Губкинском (ЯНАО) из-за хиджаба, предложили альтернативу внешнего вида дочери. Как рассказали URA.RU в администрации города, девочка хочет продолжать учиться в школе.
«Девочка намерена продолжить обучение в 10 классе. Об этом они с мамой сообщили сегодня начальнику управления образования города. Семья предложила вариант одежды для посещения занятий без хиджаба», — уточнили в пресс-службе.
По неофициальным данным источника URA.RU в сфере образования, девочка начала носить хиджаб после летних каникул. Инициатором этого якобы стали отец и дядя подростка.
Ранее власти ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах. Соблюдение требований к одежде обучающихся утверждены окружным департаментом образования на основании ФЗ «Об образовании в РФ».
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