Гематолог Стуклов: бытовая химия и косметика провоцируют развитие рака

15 сентября 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Бытовая химия может привести к лимфоме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Использование бытовой химии и косметики является одним из факторов риска развития лимфомы (онкологическое заболевание, при котором источником злокачественного опухолевого роста становится лимфатическая система — прим. URA.RU). Об этом рассказал URA.RU профессор кафедры госпитальной терапии российского института дружбы народов, гематолог, доктор медицинских наук Николай Стуклов. «Достоверный фактор риска — это бытовая химия. То есть порошки, шампуни, духи, все, что синтезировано. Соединения, которые синтезированы искусственно и человек с ними никогда не сталкивался. И если они агрессивно длительное время воздействуют на организм, то это может быть провоцирующим фактором», — сообщил Николай Стуклов. По словам гематолога, причинами развития лимфомы также являются ошибки иммунной системы и инфекционная нагрузка. Кроме того, в зону риска попадают чаще всего люди пожилого возраста. «Причиной может стать ошибка иммунной системы. В основном лимфомы встречаются конечно у пожилых людей. Есть такие виды лимфомы, которые вообще не встречаются у молодых людей, а только у пожилых. С другой стороны, какая-то инфекционная нагрузка тоже провоцирует данную болезнь», — заключил Стуклов. В 2004 году Всемирная организация «Коалиция лимфомы» объявила 15 сентября Международным днем распространения информации о лимфоме. Эта организация объединяет 49 групп пациентов с лимфомой из 36 стран мира.

Использование бытовой химии и косметики является одним из факторов риска развития лимфомы (онкологическое заболевание, при котором источником злокачественного опухолевого роста становится лимфатическая система — прим. URA.RU). Об этом рассказал URA.RU профессор кафедры госпитальной терапии российского института дружбы народов, гематолог, доктор медицинских наук Николай Стуклов. «Достоверный фактор риска — это бытовая химия. То есть порошки, шампуни, духи, все, что синтезировано. Соединения, которые синтезированы искусственно и человек с ними никогда не сталкивался. И если они агрессивно длительное время воздействуют на организм, то это может быть провоцирующим фактором», — сообщил Николай Стуклов. По словам гематолога, причинами развития лимфомы также являются ошибки иммунной системы и инфекционная нагрузка. Кроме того, в зону риска попадают чаще всего люди пожилого возраста. «Причиной может стать ошибка иммунной системы. В основном лимфомы встречаются конечно у пожилых людей. Есть такие виды лимфомы, которые вообще не встречаются у молодых людей, а только у пожилых. С другой стороны, какая-то инфекционная нагрузка тоже провоцирует данную болезнь», — заключил Стуклов. В 2004 году Всемирная организация «Коалиция лимфомы» объявила 15 сентября Международным днем распространения информации о лимфоме. Эта организация объединяет 49 групп пациентов с лимфомой из 36 стран мира.