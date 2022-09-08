Тюменцы почти четыре месяца вынуждены жить без горячей воды

В доме вышел из строя отопительный котел Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители микрорайона Южный вынуждены почти четыре месяца жить без горячей воды. В доме, расположенном по адресу Ставропольская, 1В, в июне этого года вышел из строя отопительный котел. Компания «Вектор», обслуживающая этот дом, отодвигает сроки ремонта до октября. Об этом горожане сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«В июне по графику проходила проверка отопительного котла по адресу Ставропольская, 1В. Котел, по словам УК „Вектор“, не прошел испытания и не подлежит ремонту, сказали, что к сентябрю починят. Уже несколько месяцев живем без горячей воды, и никаких движений по замене от УК нет. Только переносят дату. Сегодня сказали, что сдвинули все до октября. Я понимаю, пансионат старый, но можно же как-то ускорить процесс замены? В доме много семей с детьми и пожилых людей, которым и без горячей воды не просто, а на улице холодает», — сообщает анонимный источник на стене паблика «ЧС Тюмень».

Мы позвонили в диспетчерскую службу УК «Вектор». Там корреспонденту URA.RU ответили, что в доме требуется полная замена отопительного котла. Работы планируются завершить до 1 октября этого года.