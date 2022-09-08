08 сентября 2022

Курганскими вездеходами заинтересовались в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, бурлак, испытатели
Вездеходы «Бурлак» могут отправиться в Казахстан Фото:

Вездеходами компании «Бурлак» после промышленной выставки «КурганСпецПром-2022» заинтересовались в Республике Казахстан. Об этом сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Мы презентовали свои вездеходы главе Курганской области Вадиму Шумкову. Он положительно оценил нашу технику, предложил оказать содействие по реализации продукции. По итогам выставки получили новые контакты, в том числе вездеходом заинтересовались гости из Казахстана», — рассказал коммерческий директор компании «Вездеходы «Бурлак» Роман Панкратьев. В рамках выставки «КурганСпецПром-2022» от компании были представлены два вездехода с медицинским модулем и буровой установкой. Всего на мероприятии свою продукцию представили более 50 предприятий из Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.

Ранее URA.RU писало, что федерального эксперта по кластерам и технопаркам России Андрея Шпиленко покатали на вездеходах по болоту, грязи и воде. В ходе тест-драйва московский гость проехался на снегоболотоходе-амфибии «Феникс» компании «ТехноТранс».

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Вездеходами компании «Бурлак» после промышленной выставки «КурганСпецПром-2022» заинтересовались в Республике Казахстан. Об этом сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Мы презентовали свои вездеходы главе Курганской области Вадиму Шумкову. Он положительно оценил нашу технику, предложил оказать содействие по реализации продукции. По итогам выставки получили новые контакты, в том числе вездеходом заинтересовались гости из Казахстана», — рассказал коммерческий директор компании «Вездеходы «Бурлак» Роман Панкратьев. В рамках выставки «КурганСпецПром-2022» от компании были представлены два вездехода с медицинским модулем и буровой установкой. Всего на мероприятии свою продукцию представили более 50 предприятий из Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Ранее URA.RU писало, что федерального эксперта по кластерам и технопаркам России Андрея Шпиленко покатали на вездеходах по болоту, грязи и воде. В ходе тест-драйва московский гость проехался на снегоболотоходе-амфибии «Феникс» компании «ТехноТранс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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