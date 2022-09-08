Двое челябинцев получили благодарность от Путина

09 сентября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двоим жителям Челябинской области объявили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Распоряжение о поощрении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. За заслуги в развитии малого и среднего предпринимательства, активную общественную деятельность объявили благодарность вице-президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александру Артемьеву. Он также является председателем регионального отделения организации, и гендиректором «Технология роста». Вторым челябинцем, получившим благодарность президента, стала Айсувакова Гульсина, занимающая пост начальника лаборатории Минярского карьера. Президент поблагодарил женщину за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Ранее Путин наградил двоих челябинцев за достойную работу. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Двоим жителям Челябинской области объявили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Распоряжение о поощрении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. За заслуги в развитии малого и среднего предпринимательства, активную общественную деятельность объявили благодарность вице-президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александру Артемьеву. Он также является председателем регионального отделения организации, и гендиректором «Технология роста». Вторым челябинцем, получившим благодарность президента, стала Айсувакова Гульсина, занимающая пост начальника лаборатории Минярского карьера. Президент поблагодарил женщину за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Ранее Путин наградил двоих челябинцев за достойную работу. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.