08 сентября 2022

Двое челябинцев получили благодарность от Путина

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении Фото:

Двоим жителям Челябинской области объявили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Распоряжение о поощрении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в развитии малого и среднего предпринимательства, активную общественную деятельность объявили благодарность вице-президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александру Артемьеву. Он также является председателем регионального отделения организации, и гендиректором «Технология роста».

Вторым челябинцем, получившим благодарность президента, стала Айсувакова Гульсина, занимающая пост начальника лаборатории Минярского карьера. Президент поблагодарил женщину за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Путин наградил двоих челябинцев за достойную работу. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Двоим жителям Челябинской области объявили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Распоряжение о поощрении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. За заслуги в развитии малого и среднего предпринимательства, активную общественную деятельность объявили благодарность вице-президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александру Артемьеву. Он также является председателем регионального отделения организации, и гендиректором «Технология роста». Вторым челябинцем, получившим благодарность президента, стала Айсувакова Гульсина, занимающая пост начальника лаборатории Минярского карьера. Президент поблагодарил женщину за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Ранее Путин наградил двоих челябинцев за достойную работу. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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