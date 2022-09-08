Двое челябинцев получили благодарность от Путина

Двоим жителям Челябинской области объявили благодарность от президента РФ Владимира Путина. Распоряжение о поощрении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
За заслуги в развитии малого и среднего предпринимательства, активную общественную деятельность объявили благодарность вице-президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александру Артемьеву. Он также является председателем регионального отделения организации, и гендиректором «Технология роста».
Вторым челябинцем, получившим благодарность президента, стала Айсувакова Гульсина, занимающая пост начальника лаборатории Минярского карьера. Президент поблагодарил женщину за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее Путин наградил двоих челябинцев за достойную работу. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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