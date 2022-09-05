Путин наградил челябинцев за добросовестную работу

Президент РФ подписал указ о награждении челябинцев

05 сентября 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин включил в список награжденных двух жителей Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград, в список попали двое челябинцев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Полякова Владимира Юрьевича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью „ИМПЕКС“. Семенова Бориса Михайловича — председателя первичной профсоюзной организации группы публичного акционерного общества „Магнитогорский металлургический комбинат“ Горно-металлургического профсоюза России», — говорится в документе. В начале августа в список награжденных от Челябинской области попали трое жителей. Орденом Дружбы был награжден профессор кафедры «Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки» Ираклий Гвенцадзе. Начальник Брединской ветстанции Жакен Нурпиисов удостоился звания «Заслуженный ветеринар РФ», а балетмейстеру ансамбля народного танца «Улыбка» муниципального учреждения «Дом культуры Красноармейского района» Наталье Глуховой присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград, в список попали двое челябинцев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Полякова Владимира Юрьевича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью „ИМПЕКС“. Семенова Бориса Михайловича — председателя первичной профсоюзной организации группы публичного акционерного общества „Магнитогорский металлургический комбинат“ Горно-металлургического профсоюза России», — говорится в документе. В начале августа в список награжденных от Челябинской области попали трое жителей. Орденом Дружбы был награжден профессор кафедры «Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки» Ираклий Гвенцадзе. Начальник Брединской ветстанции Жакен Нурпиисов удостоился звания «Заслуженный ветеринар РФ», а балетмейстеру ансамбля народного танца «Улыбка» муниципального учреждения «Дом культуры Красноармейского района» Наталье Глуховой присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ».