Путин наградил тренера из ХМАО

Президент России Владимир Путин объявил тренеру из ХМАО Никите Коваленко благодарность за вклад в развитие физкультуры и в развитие отечественного спорта. Об этом URA.RU узнало из текста распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«За вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта объявить благодарность Президента Российской федерации Коваленко Никите Евгеньевичу, тренеру автономного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», — говорится в тексте распоряжения президента.
Ранее URA.RU сообщало, что шестьдесят нефтяников ХМАО получили государственные награды по Указу президента РФ Владимира Путина. В том числе ордены «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени и почетные звания.
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