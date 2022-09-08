Путин наградил тренера из ХМАО

Путин наградил тренера из ХМАО Никиту Коваленко

09 сентября 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил тренеру Никите Коваленко благодарность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил тренеру из ХМАО Никите Коваленко благодарность за вклад в развитие физкультуры и в развитие отечественного спорта. Об этом URA.RU узнало из текста распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. «За вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта объявить благодарность Президента Российской федерации Коваленко Никите Евгеньевичу, тренеру автономного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», — говорится в тексте распоряжения президента. Ранее URA.RU сообщало, что шестьдесят нефтяников ХМАО получили государственные награды по Указу президента РФ Владимира Путина. В том числе ордены «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени и почетные звания.

Президент России Владимир Путин объявил тренеру из ХМАО Никите Коваленко благодарность за вклад в развитие физкультуры и в развитие отечественного спорта. Об этом URA.RU узнало из текста распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. «За вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта объявить благодарность Президента Российской федерации Коваленко Никите Евгеньевичу, тренеру автономного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», — говорится в тексте распоряжения президента. Ранее URA.RU сообщало, что шестьдесят нефтяников ХМАО получили государственные награды по Указу президента РФ Владимира Путина. В том числе ордены «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени и почетные звания.