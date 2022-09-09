Екатеринбургскую журналистку «Радио Свобода»* и «Новой газеты» объявили иноагентом

Минюст внес екатеринбургскую журналистку "Радио Свобода"* и "Новой газеты" Елену Шукаеву в список иноагентов

09 сентября 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Недавно журналистка отсидела в спецприемнике 14 суток (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство юстиции РФ расширило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В список внесена внештатный автор «Новой газеты» и «Радио Свобода»* из Екатеринбурга Елена Шукаева. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. «Шукаева Елена Викторовна. Дата включения в реестр: 09.09.2022», — значится на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что Елена Шукаева была арестована по административной статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». Пять лет назад она разместила на своей странице в соцсети фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК**. До ареста корреспондент была оштрафована по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Елена Шукаева является внештатной журналисткой «Новой газеты» и «Радио Свобода»*. Также ее заметки публиковались на сайте екатеринбургского общества «Мемориал»***. * Признано в России СМИ-иноагентом ** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент *** Признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано

Министерство юстиции РФ расширило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В список внесена внештатный автор «Новой газеты» и «Радио Свобода»* из Екатеринбурга Елена Шукаева. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. «Шукаева Елена Викторовна. Дата включения в реестр: 09.09.2022», — значится на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что Елена Шукаева была арестована по административной статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». Пять лет назад она разместила на своей странице в соцсети фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК**. До ареста корреспондент была оштрафована по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Елена Шукаева является внештатной журналисткой «Новой газеты» и «Радио Свобода»*. Также ее заметки публиковались на сайте екатеринбургского общества «Мемориал»***. * Признано в России СМИ-иноагентом ** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент *** Признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано