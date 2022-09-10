Диетолог Соломатина рассказала, как сделать орехи полезнее

Диетолог Соломатина: орехи нужно замачивать, чтобы сохранить витамины

11 сентября 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

Чтобы лучше усваивались витамины, орехи нужно тщательно разжевывать, считает Елена Соломатина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Орехи нужно тщательно разжевать, чтобы сохранились все полезные свойства, либо замачивать. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Если мы употребляем орехи в чистом виде, как лакомство, то мы просто можем их долго жевать, хорошо размачивать слюной. И тогда те витамины, которые в них содержатся, легче всосутся. Потому что все питательные вещества заключены в такую упаковку, условно говоря, в клетчатку. ЗОЖники рекомендуют замачивать орехи и потом добавлять их куда-то, в салаты, в каши. Но опять же, смотря какие. Кто-то их чуть ли не на ночь замачивает, кто-то на 1-2 часа. Тут все зависит от сорта и насколько они высушены или нет. Главное, максимально орехи измельчить. А вот как уж мы будем это делать — долго жевать, смачивать слюной или водой, — тут уж как кому удобно», — объяснила Елена Соломатина. По словам диетолога, этот метод касается и сухофруктов. «Из сухофруктов, например, самый качественный, если мы говорим про курагу — это урюк с косточкой. Как его едят народы, где он выращивается, — кладут в рот и ждут, когда он хорошо обработается слюной, размягчится, чаем запивает», — добавила Соломатина. Собеседник агентства отметила, что без переработки оказываются бесполезны для здоровья и грибы. «То же самое грибы. Они практически бесполезны, разве что насыщают и дают определенный вкус. Но то, что в них содержится, полезные вещества, они трудно всасываются, потому что клетчатка очень грубая. Но если грибы правильно приготовить — замочить, отварить, а потом измельчить и сделать, например, из них подливку, то они значительно проще усвоятся», — подчеркнула она. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева перечислила продукты, которые лучше всего брать с собой в походы или автобусные туры. В качестве перекуса путешественникам подойдут хлебцы, орехи, сухофрукты, овощные палочки, фрукты и сыр. Эти продукты помогут надолго притупить чувство голода и насытиться с пользой для организма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Орехи нужно тщательно разжевать, чтобы сохранились все полезные свойства, либо замачивать. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Если мы употребляем орехи в чистом виде, как лакомство, то мы просто можем их долго жевать, хорошо размачивать слюной. И тогда те витамины, которые в них содержатся, легче всосутся. Потому что все питательные вещества заключены в такую упаковку, условно говоря, в клетчатку. ЗОЖники рекомендуют замачивать орехи и потом добавлять их куда-то, в салаты, в каши. Но опять же, смотря какие. Кто-то их чуть ли не на ночь замачивает, кто-то на 1-2 часа. Тут все зависит от сорта и насколько они высушены или нет. Главное, максимально орехи измельчить. А вот как уж мы будем это делать — долго жевать, смачивать слюной или водой, — тут уж как кому удобно», — объяснила Елена Соломатина. По словам диетолога, этот метод касается и сухофруктов. «Из сухофруктов, например, самый качественный, если мы говорим про курагу — это урюк с косточкой. Как его едят народы, где он выращивается, — кладут в рот и ждут, когда он хорошо обработается слюной, размягчится, чаем запивает», — добавила Соломатина. Собеседник агентства отметила, что без переработки оказываются бесполезны для здоровья и грибы. «То же самое грибы. Они практически бесполезны, разве что насыщают и дают определенный вкус. Но то, что в них содержится, полезные вещества, они трудно всасываются, потому что клетчатка очень грубая. Но если грибы правильно приготовить — замочить, отварить, а потом измельчить и сделать, например, из них подливку, то они значительно проще усвоятся», — подчеркнула она. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева перечислила продукты, которые лучше всего брать с собой в походы или автобусные туры. В качестве перекуса путешественникам подойдут хлебцы, орехи, сухофрукты, овощные палочки, фрукты и сыр. Эти продукты помогут надолго притупить чувство голода и насытиться с пользой для организма.