Диетолог Писарева назвала главные продукты для перекуса в пути

27 августа 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

В дорогу туристам нужно брать с собой хлебцы, орехи, сухофрукты, овощные палочки, фрукты и сыр, считает Ирина Писарева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В поход или автобусные туры лучше всего брать с собой в качестве перекуса хлебцы, орехи, сухофрукты, овощные палочки, фрукты и сыр. Эти продукты помогут надолго притупить чувство голода и насытиться с пользой для организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Не всегда есть возможность в путешествии найти хорошее горячее питание, и вот такие перекусы могут в принципе надолго сократить голод и насытить организм. Очень питательны и полезны будут, например, орешки — лесной, грецкий, кешью, миндаль. Их можно сложить в контейнер, они прекрасно сохранятся в пути. Туда можно добавить сухофрукты, курагу, финики, сушеный инжир. Также это могут быть овощные палочки, например, сельдерея, моркови, огурчики. Конечно, у них меньше срок годности, съесть их нужно в первые два часа путешествия. Также в качестве перекуса можно взять свежие фрукты — яблоки, груши, банан, а также хлебцы и сыр», — объяснила Ирина Писарева. При этом диетолог посоветовала воздержаться от использования в качестве перекуса углеводных батончиков. «По поводу углеводных батончиков — тут стоит быть аккуратными, потому что они содержат простые углеводы, большое количество сахара, даже если оно добавлено в виде меда. Особенно не стоит их есть в дороге, когда ожидаются какие-то перелеты и есть склонность к отекам, так как будет хотеться пить, и произойдет избыточное скопление жидкости в тканях», — подчеркнула Писарева. Ранее в Ассоциации Туроператоров РФ сообщили о планируемом запуске туров в Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поход или автобусные туры лучше всего брать с собой в качестве перекуса хлебцы, орехи, сухофрукты, овощные палочки, фрукты и сыр. Эти продукты помогут надолго притупить чувство голода и насытиться с пользой для организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Не всегда есть возможность в путешествии найти хорошее горячее питание, и вот такие перекусы могут в принципе надолго сократить голод и насытить организм. Очень питательны и полезны будут, например, орешки — лесной, грецкий, кешью, миндаль. Их можно сложить в контейнер, они прекрасно сохранятся в пути. Туда можно добавить сухофрукты, курагу, финики, сушеный инжир. Также это могут быть овощные палочки, например, сельдерея, моркови, огурчики. Конечно, у них меньше срок годности, съесть их нужно в первые два часа путешествия. Также в качестве перекуса можно взять свежие фрукты — яблоки, груши, банан, а также хлебцы и сыр», — объяснила Ирина Писарева. При этом диетолог посоветовала воздержаться от использования в качестве перекуса углеводных батончиков. «По поводу углеводных батончиков — тут стоит быть аккуратными, потому что они содержат простые углеводы, большое количество сахара, даже если оно добавлено в виде меда. Особенно не стоит их есть в дороге, когда ожидаются какие-то перелеты и есть склонность к отекам, так как будет хотеться пить, и произойдет избыточное скопление жидкости в тканях», — подчеркнула Писарева. Ранее в Ассоциации Туроператоров РФ сообщили о планируемом запуске туров в Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти.