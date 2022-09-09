В ХМАО ищут доставщиков еды на зарплату 110 тысяч рублей

Яндекс Еда ищет в Сургуте доставщиков еды с зарплатой 110 тысяч рублей

10 сентября 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Согласно описанию вакансии опыт не требуется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания Яндекс.Еда ищут курьера на доставку еды по Сургуту на зарплату 110 тысяч рублей. Информация появилась на hh.ru. «Обязанности: доставка еды по городу, рядом с домом. Требования: ответственность. Пунктуальность. Желательно наличие устройства на базе Android. Опыт не требуется», — уточняется в тексте вакансии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте клиника месяц не может найти стоматолога-ортопеда, которому работодатель готов платить до 700 тысяч рублей. В больнице говорят, что причина в отпусках.

Компания Яндекс.Еда ищут курьера на доставку еды по Сургуту на зарплату 110 тысяч рублей. Информация появилась на hh.ru. «Обязанности: доставка еды по городу, рядом с домом. Требования: ответственность. Пунктуальность. Желательно наличие устройства на базе Android. Опыт не требуется», — уточняется в тексте вакансии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте клиника месяц не может найти стоматолога-ортопеда, которому работодатель готов платить до 700 тысяч рублей. В больнице говорят, что причина в отпусках.