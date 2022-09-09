В ХМАО ищут доставщиков еды на зарплату 110 тысяч рублей

Согласно описанию вакансии опыт не требуется
Компания Яндекс.Еда ищут курьера на доставку еды по Сургуту на зарплату 110 тысяч рублей. Информация появилась на hh.ru.
«Обязанности: доставка еды по городу, рядом с домом. Требования: ответственность. Пунктуальность. Желательно наличие устройства на базе Android. Опыт не требуется», — уточняется в тексте вакансии.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте клиника месяц не может найти стоматолога-ортопеда, которому работодатель готов платить до 700 тысяч рублей. В больнице говорят, что причина в отпусках.
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