09 сентября 2022
08 сентября 2022

В ХМАО ищут доставщиков еды на зарплату 110 тысяч рублей

Яндекс Еда ищет в Сургуте доставщиков еды с зарплатой 110 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно описанию вакансии опыт не требуется Фото:

Компания Яндекс.Еда ищут курьера на доставку еды по Сургуту на зарплату 110 тысяч рублей. Информация появилась на hh.ru.

«Обязанности: доставка еды по городу, рядом с домом. Требования: ответственность. Пунктуальность. Желательно наличие устройства на базе Android. Опыт не требуется», — уточняется в тексте вакансии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте клиника месяц не может найти стоматолога-ортопеда, которому работодатель готов платить до 700 тысяч рублей. В больнице говорят, что причина в отпусках.

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Компания Яндекс.Еда ищут курьера на доставку еды по Сургуту на зарплату 110 тысяч рублей. Информация появилась на hh.ru. «Обязанности: доставка еды по городу, рядом с домом. Требования: ответственность. Пунктуальность. Желательно наличие устройства на базе Android. Опыт не требуется», — уточняется в тексте вакансии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте клиника месяц не может найти стоматолога-ортопеда, которому работодатель готов платить до 700 тысяч рублей. В больнице говорят, что причина в отпусках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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