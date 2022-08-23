В ХМАО не могут месяц найти стоматолога на зарплату в 700 тысяч

В клинике надеются, что смогут найти специалиста после летнего периода отпусков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте клиника месяц не может найти стоматолога-ортопеда, которому работодатель готов платить до 700 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте hh.ru. Причины долгого поиска работника URA.RU уточнило в самой клинике.

«Период отпусков закончится и будет полегче [найти сотрудника]. Хорошие врачи, рукастые, которые умеют хорошо делать, как правило, заработали себе нормальный летний отпуск», — прокомментировали корреспонденту агентства в стоматологическом центре «Аполлония».

На появление престижной вакансии URA.RU обратило внимание месяц назад. «В связи с расширением сети стоматологий, мы приглашаем на постоянную работу по профессии „Врач стоматолог-ортопед“. От 400 000 до 700 000 рублей на руки», — сказано в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны «Вкусно — и точка» в Сургуте и Нижневартовске ищут ночных уборщиков. Работникам готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц.