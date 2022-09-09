Власти Запорожья: Киев действует по указке США, пытаясь остановить ЗАЭС 10 сентября 2022 в 09:59 Размер текста - 17 + Украина по указке из США специально создает проблемы, которые спровоцируют остановку ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина желает добиться остановки Запорожской АЭС (ЗАЭС) по указке из Вашингтона. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «С украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина», — цитирует Рогова РИА «Новости». Он добавил, что это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию. Также остановка станции невыгодна для украинской экономики, соответственно власти Украины действуют по указке из Вашингтона, который выступает за остановку атомной станции. Ранее стало известно о том, что Украина отказалась в одностороннем порядке от подачи электроэнергии с ЗАЭС. Телеканал «360» передавал, что ВСУ во время попытки атаки на Запорожскую АЭС 3 сентября использовали беспилотники с подвесными боеприпасами. Украина желает добиться остановки Запорожской АЭС (ЗАЭС) по указке из Вашингтона. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «С украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина», — цитирует Рогова РИА «Новости». Он добавил, что это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию. Также остановка станции невыгодна для украинской экономики, соответственно власти Украины действуют по указке из Вашингтона, который выступает за остановку атомной станции. Ранее стало известно о том, что Украина отказалась в одностороннем порядке от подачи электроэнергии с ЗАЭС. Телеканал «360» передавал, что ВСУ во время попытки атаки на Запорожскую АЭС 3 сентября использовали беспилотники с подвесными боеприпасами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям