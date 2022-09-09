Власти Запорожья: Киев отказался от электроэнергии с ЗАЭС

10 сентября 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

Украина отказалась от подачи электроэнергии с ЗАЭС в одностороннем порядке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина отказалась в одностороннем порядке от подачи электроэнергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Подача электроэнергии с ЗАЭС на территорию, подконтрольную режиму [президенту Украины Владимира] Зеленского, остановлена», — цитирует Рогова РИА «Новости». Он добавил, что подача остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подачи электричества присутствует. ЗАЭС находиться недалеко от города Энергодар. Это самая крупная станция в Европе, она насчитывает 6 энергоблоков. С марта станция находится под охраной российских военных. В МИД РФ заявляли, что этот шаг вынужденный во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ регулярно обстреливают территорию прилегающую к станции, а также сам город Энергодар. На станцию приезжали члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и подготовили доклад по ситуации на объекте. Ранее телеканал RT передавал, что глава МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению обстрелов территории ЗАЭС. Сейчас операторы станции допускают остановку единственного реактора.

Украина отказалась в одностороннем порядке от подачи электроэнергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Подача электроэнергии с ЗАЭС на территорию, подконтрольную режиму [президенту Украины Владимира] Зеленского, остановлена», — цитирует Рогова РИА «Новости». Он добавил, что подача остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подачи электричества присутствует. ЗАЭС находиться недалеко от города Энергодар. Это самая крупная станция в Европе, она насчитывает 6 энергоблоков. С марта станция находится под охраной российских военных. В МИД РФ заявляли, что этот шаг вынужденный во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ регулярно обстреливают территорию прилегающую к станции, а также сам город Энергодар. На станцию приезжали члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и подготовили доклад по ситуации на объекте. Ранее телеканал RT передавал, что глава МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению обстрелов территории ЗАЭС. Сейчас операторы станции допускают остановку единственного реактора.