Михаил Галустян застрял в лифте в Екатеринбурге. Видео

10 сентября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Застрявшего юмориста пытался поддержать его коллега Демис Карибидис, находившийся с другой стороны закрытых дверей Фото: Анна Майорова © URA.RU Юморист Михаил Галустян застрял в лифте одного из отелей в Екатеринбурге. Чтобы вызволить его, потребовалась помощь сотрудников отеля. Об этом сообщил его коллега, шоумен Демис Карибидис у себя в соцсетях. «Ночью бывают такие ситуации… (показывает на закрытые двери лифта, — прим. ред.). Миша, как ты там? Стоишь? Я звонил вниз, сказали, в 9:00 часов будет лифтер. Ладно, пойду, попробую перенести на осень», — пошутил Карибидис на видео. Там же он показал, что пока его товарищ был в заточении, они созванивались с ним по видеосвязи. Сам Галустян объяснил, как застрял в лифте: «Нажал на кнопку, лифт закрылся, дернулся и встал». О том, что он находится в Екатеринбурге, Галустян рассказал у себя в сторис. Он выложил фотографию из местного магазина и сказал, что приехал в уральскую столицу за кроссовками. Также несколько дней назад он выложил пост о том, что участвовал в семейном фестивале «Здравствуй школа, до свидания лето» на площадке концерт-холла Teatro Veneziano на Розы Люксембург, 4.

Юморист Михаил Галустян застрял в лифте одного из отелей в Екатеринбурге. Чтобы вызволить его, потребовалась помощь сотрудников отеля. Об этом сообщил его коллега, шоумен Демис Карибидис у себя в соцсетях. «Ночью бывают такие ситуации… (показывает на закрытые двери лифта, — прим. ред.). Миша, как ты там? Стоишь? Я звонил вниз, сказали, в 9:00 часов будет лифтер. Ладно, пойду, попробую перенести на осень», — пошутил Карибидис на видео. Там же он показал, что пока его товарищ был в заточении, они созванивались с ним по видеосвязи. Сам Галустян объяснил, как застрял в лифте: «Нажал на кнопку, лифт закрылся, дернулся и встал». О том, что он находится в Екатеринбурге, Галустян рассказал у себя в сторис. Он выложил фотографию из местного магазина и сказал, что приехал в уральскую столицу за кроссовками. Также несколько дней назад он выложил пост о том, что участвовал в семейном фестивале «Здравствуй школа, до свидания лето» на площадке концерт-холла Teatro Veneziano на Розы Люксембург, 4.